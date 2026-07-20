Apple Watch Series 11 está com o melhor preço de sempre na Amazon

A gigante de Cupertino mudou de estratégia com o Apple Watch Series 11, oferecendo mais bateria, ligação 5G e um ecrã mais resistente. Agora, a Amazon está a disponibilizar o smartwatch com um desconto que reduz o preço para valores nunca antes vistos na plataforma.

O Apple Watch Series 11 chegou ao mercado em setembro de 2025 como sucessor do Series 10 e, embora não trouxesse uma revolução ao nível do processador, a Apple reforçou aquilo que mais interessa no dia a dia: autonomia, robustez e ligação.

A bateria é o exemplo mais evidente dessa aposta. O Series 11 promete até 24 horas de utilização normal, um salto significativo face às gerações anteriores, e recupera até oito horas de autonomia com apenas 15 minutos de carregamento rápido.

Para quem gosta de dormir com o relógio no pulso para monitorizar o sono, este é um argumento de peso.

Ecrã mais resistente e ligação 5G pela primeira vez

Outro dos grandes destaques é o vidro que protege o ecrã OLED sempre ativo. Nos modelos de alumínio, a Apple recorreu a um revestimento cerâmico aplicado por deposição física de vapor, tornando o Ion-X do Series 11 duas vezes mais resistente a riscos do que o do modelo anterior.

Os modelos em titânio continuam a contar com cristal de safira, conhecido pela sua elevada resistência a riscos..

Pela primeira vez na linha, o Apple Watch Series 11 passou também a suportar ligação 5G nos modelos com rede móvel, além de manter a resistência à água até 50 metros e a certificação IP6X contra poeiras.

Saúde em foco: hipertensão e qualidade do sono

Ao nível da saúde, a Apple introduziu duas funcionalidades que reforçam o papel do relógio como companheiro de bem-estar: notificações de sinais de possível hipertensão e a nova Classificação do sono, que atribui uma pontuação à qualidade do sono com base em várias métricas recolhidas durante a noite.

Estas novidades juntaram-se ao já robusto conjunto de sensores do Apple Watch.

Para quem treina, o Series 11 manteve funcionalidades como as zonas de frequência cardíaca e a carga de treino.

Em termos de design, o relógio está disponível em caixas de alumínio de 42 mm e 46 mm, sempre com 64 GB de armazenamento interno.

Um preço que raramente se vê

Por ser um dos gadgets mais procurados pelos utilizadores, o preço a que o Apple Series 11 está disponível na Amazon chama a atenção.

Se já estava de olho neste smartwatch, a descida de valor pode representar a oportunidade ideal para adquiri-lo.

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