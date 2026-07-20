Atenção às fraudes com códigos QR em Portugal

Os códigos QR tornaram-se uma ferramenta do dia a dia, permitindo aceder rapidamente a páginas web, efetuar pagamentos ou consultar documentos. No entanto, esta popularidade também despertou o interesse dos cibercriminosos.

Quishing já representa 4,8% das ameaças por email em Portugal

Segundo a ESET, as fraudes que recorrem a códigos QR, conhecidas como quishing, já figuram entre as principais ameaças por email em Portugal.

De acordo com a mais recente análise da ESET, as campanhas de quishing foram a sétima ameaça por email mais detetada em Portugal entre dezembro de 2025 e maio de 2026, representando 4,8% do total de deteções registadas no país durante esse período.

A nível mundial, a tendência é ainda mais significativa. Cerca de 11% de todos os emails de phishing detetados pela ESET utilizavam códigos QR para esconder ligações maliciosas. Em média, foram identificadas aproximadamente 100 mil deteções por mês, tendo o pico ocorrido em abril, o valor mais elevado desde que a empresa começou a monitorizar esta técnica de forma autónoma, em setembro de 2025.

Como funciona esta fraude?

Ao contrário do phishing tradicional, o quishing substitui a ligação maliciosa por um código QR.

O atacante envia um email que aparenta ser legítimo, em nome de uma empresa, do departamento de recursos humanos ou de um serviço amplamente utilizado. Em vez de incluir um link, a mensagem pede ao destinatário que leia o código QR com o smartphone para consultar um documento, validar uma informação ou concluir uma tarefa considerada urgente.

Entre os exemplos identificados pela ESET encontram-se falsas comunicações sobre:

Alterações salariais;

Benefícios para colaboradores;

Documentos para aprovação ou assinatura;

Serviços conhecidos, como a DocuSign.

Depois de digitalizar o código, a vítima é encaminhada para um site fraudulento que imita uma plataforma legítima e onde lhe são solicitadas credenciais de acesso, dados bancários ou outras informações sensíveis.

O quishing é particularmente eficaz porque reduz a visibilidade do ataque. A ligação maliciosa não aparece diretamente no corpo do email e a interação passa frequentemente para um telemóvel, onde o utilizador pode não beneficiar dos mesmos controlos de segurança. Esta combinação aumenta significativamente a probabilidade de sucesso da fraude

Ricardo Neves, responsável de Comunicação da ESET Portugal.

O ataque muda do computador para o telemóvel

Uma das grandes vantagens desta técnica para os atacantes é conseguir transferir a interação do utilizador para outro dispositivo.

O email pode ser recebido num computador protegido por filtros de segurança, soluções antiphishing e antivírus. No entanto, ao digitalizar o código QR, toda a operação passa para o telemóvel, que poderá não estar protegido pelas mesmas soluções ou políticas de segurança da organização.

Além disso, como o endereço está escondido no código QR, o utilizador não consegue verificar facilmente o destino da ligação antes de aceder ao site.

Não acontece apenas por email

A ESET alerta que o quishing também já está presente em espaços públicos.

Os criminosos têm sido apanhados a substituir códigos QR legítimos por versões fraudulentas em equipamentos como:

Parquímetros;

Bicicletas e trotinetes partilhadas;

Sistemas de pagamento;

Outros serviços públicos.

Foram igualmente identificadas campanhas que utilizam falsas multas de estacionamento e notificações fraudulentas relacionadas com portagens, levando as vítimas para páginas destinadas ao roubo de dados bancários.

Como se proteger?

Para reduzir o risco de cair neste tipo de fraude, a ESET aconselha os utilizadores a tratarem qualquer código QR da mesma forma que tratariam uma ligação desconhecida.

Entre as principais recomendações estão:

Confirmar se o email ou mensagem era realmente esperado;

Verificar cuidadosamente a identidade do remetente;

Desconfiar de mensagens que criem um sentido de urgência;

Evitar fornecer credenciais ou dados bancários após abrir um código QR sem confirmar a legitimidade do site.

Já para as organizações, a recomendação passa por investir em soluções de segurança capazes de analisar ligações escondidas em códigos QR, reforçar a proteção dos dispositivos móveis e promover ações de sensibilização para este tipo de ataque, que continua a ganhar expressão tanto em Portugal como a nível internacional.

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