Facebook Messenger para iOS dá erro ao enviar fotografias

O Facebook Messenger é um dos serviços de chat mais usados em todo o mundo, tendo milhares de utilizadores mensalmente ativos. Mas isso não significa que, volta e mais, não falhe.

Neste momento, por exemplo, os utilizadores da app para iPhone estão a queixar-se de problemas no envio de fotografias através do Messenger para iOS.

O Facebook é e continuará a ser a maior e mais versátil rede social do planeta. Contudo tem sido também alvo de várias queixas por parte dos utilizadores devido aos erros e problemas que tem demonstrado. Sobretudo depois da atualização do design para PC, que 70% diz não ter gostado, as pessoas deixaram vários reparos à rede social de Zuckerberg.

Para além da plataforma, o serviço de chat Facebook Messenger volta e meia também apresenta alguns problemas. E neste momento está a acontecer um deles no iOS.

Utilizadores iOS não estão a conseguir enviar fotos pelo Messenger

Ao início pensei que poderia ser algum problema do meu iPhone, mas depois de questionar outras pessoas percebi que a falha era geral.

O Facebook Messenger está a apresentar problemas no envio de fotografias através da aplicação para iOS. Ao tentar enviar uma imagem, o utilizador depara-se com o símbolo de erro no envio.

Para apurar ainda mais pessoas, recorremos ao nosso grupo de ajuda no Facebook Pplware @ Apple. Colocámos a questão e até ao momento todos os utilizadores afirmaram que estão a ter este problema no envio de fotografias através do Messenger do iPhone.

No entanto os relatos indicam que caso se tire a fotografia diretamente através da aplicação, e se envie de seguida, este erro já não acontece.

Fizemos o teste e, de facto, foi possível enviar as imagens captadas diretamente do Facebook Messenger.

Tem o Facebook Messenger no iOS e também está a ter problemas no envio de fotografias através da app?