Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Porque não consigo ligar o meu teclado ao Windows 10?

Bom dia sendo um incondicional frequentador do vosso site, e como sei que a vossa ajuda pode ser preciosa no meu caso, que passo a relatar: Tinha um pc de secretária de 32 bits em que o teclado é feito através de wireless esse teclado tem mais ou menos 16 anos… recentemente adquiri um pc também de secretária mas com o windows 10 de 64 bits. quando o ligo aparece dois quadrados com os seguintes dizeres 1ª quadrado

Wireless Device

hook call failed

OK 2º. quadrado

Wireless Device

USB service Thread fail

OK Tanto num como noutro fazendo ok

trabalham sem problemas. O que devo fazer para que isso deixe de acontecer. Obrigado pelo vosso tempo e nunca é demais elogiar o vosso contributo.

A. Coutinho

Resposta:

António,

Obrigado desde já pela preferência.

A resolução desse tipo de problemas, pela sua especificidade, tem sempre uma vertente exploratória, na tentativa de resolver eliminar o erro.

Está naturalmente relacionado com o controlador, e aqui surgem logo duas questões: instalou algum controlador para o recetor wireless USB ou foi automaticamente instalado pelo Windows? Além disso, instalou algum software?

Se por um lado, caso tenha sido o Windows a instalar automaticamente, o controlador possa não ser adequado e poderá ser necessário procurar por um controlador do fabricante, por outro lado, caso tenha sido o António a instalar manualmente, o controlador do Windows poderá ser uma alternativa melhor. Portanto, dependendo da situação, deve considerar a alternativa.

Depois, acerca desses “quadrados” que aparecem, é importante perceber se são caixas de erro do sistema ou se são desencadeadas por algum software que, no arranque do sistema, dê esse tipo de erro por alguma incompatibilidade com a versão do Windows.

Como disse, é necessário explorar cada um destes pontos e, mediante as condições encontradas, tentar solucionar com instalação/desinstalar de controladores/software o mais adequados e recentes possível.

[Respondido por Hugo Cura]

Como prevenir e resolver problemas com a autenticação de 2 fatores?

Boa tarde caros amigos. Atendendo ao facto de que se torna mais seguro utilizar os serviços 2FA da Google e da Microsoft Authenticator, a questão que coloco é como se pode prevenir um roubo, destruição ou avaria do smartphone de forma a poder num novo equipamento, recuperar o mesmo serviço. Existe forma de o prevenir? Obrigado. António Pais

Resposta:

António,

Dependo dos serviços, há sempre múltiplas alternativas para o segundo passo da autenticação, que devem ser tidas em conta e ser configuradas. Dessa forma, consegue-se sempre prevenir e garantir a recuperação da conta, sempre com um nível alto de segurança.

Alguns exemplos:

validação por código via SMS/chamada: não está propriamente associado ao smartphone, mas ao número móvel, portanto, ao cartão SIM. Uma segunda via pedida em loja resolve o problema

validação por código gerado por app móvel: se por exemplo apps como o Google Authenticator não guardam os dados na cloud (pelo menos até há pouco tempo), apps como a Authy já o fazem. Assim, precisará apenas de saber o seu login e, a partir de qualquer telemóvel, aceder ao código de validação que precisa

validação por código via email: se o acesso ao email é perdido, tem a hipótese de recuperar esse acesso a partir de um email alternativo. Geralmente não é obrigatório definir um email alternativo, mas é importante que seja feito, para prevenir situações de recuperação

validação por dispositivo: se tiver vários dispositivos associados à conta, pelo menos considerando a conta Google, é desencadeado um ecrã de autorização em todos os dispositivos, onde apenas tem de escolher “Sim” para que o 2º passo de autenticação seja concretizado. E é claro, estes dispositivos devem ter sempre uma proteção de desbloqueio de ecrã configurada, para que isso acrescente segurança no processo de validação

códigos de segurança: no momento de configuração do acesso à conta, geralmente é possível gerar códigos de segurança únicos (10 códigos no caso da Google), onde cada código pode ser utilizado uma única vez para validação de acesso à conta.

São 5 alternativas no segundo passo da validação da autenticação, após colocar a palavra-passe. É verdade que não estão todas imediatamente disponíveis, podendo ser necessária alguma configuração, mas com todas estas possibilidades, e desde que não esqueça a palavra-passe e não perca o acesso ao email alternativo, conseguirá sempre recuperar o acesso às contas.

[Respondido por Hugo Cura]

Como recuperar o cartão SD do meu Raspberry Pi?

Mais uma vez aqui estou a pedir a v/ ajuda. Pela primeira vez aconteceu-me que ao transferir a nova atualização do Kodi-Leia 18.9 – via LibreelecCreator – para o Rasp. Pi4 e ao introduzir no PC o Leitor de Cartões de Memória com um cartão de memória micro SD de 16 GB, aparece-me a seguinte mensagem: “Necessita de Formatar o Disco na Unidade E: antes de o poder utilizar.

Deseja Formatá-lo?

Formatar disco – Cancel” Ao cancelar dá-me nova mensagem: “A localização não está disponível.

E:\ não está acessível.

O sistema de ficheiros do Volume não é reconhecido.

Certifique-se de que todos os controladores do sistema de ficheiros estão carregados e o volume não está danificado”. Por fim, no INICIAR – abrir “Este PC”, encontro 3 (três) discos: Disco Local (C:), Libreelec (D:) e Pen USB (E:)! Ao pensar que o cartão de memória estaria danificado, testei com mais 2 cartões e as mensagens são as mesmas. Solicito a v/ ajuda se possível; ainda pensei em comprar um novo Leitor de Cartões de Memória, mas tenho receio que aconteça o mesmo (posso comprar?). Obrigado e BOA SORTE para toda a equipe do PPLWARE. Cumprimentos. José Afonso

Resposta:

José,

Esse problema não aparenta ser o leitor de cartões danificado, mas sim algum conflito pontual com o driver do leitor de cartões. Terá de ser explorado.

O primeiro passo que deve fazer, é usar outra porta USB do computador. Pode parecer uma solução estranha, mas o que é facto é que cada dispositivo USB é individualmente instalado em cada porta USB que é usado, pelo que um conflito que exista na porta que tem em uso, não se vai replicar com uma outra porta que ainda não tenha sido usada.

Depois, é claro, a tal solução que resolve 95% dos problemas é reiniciar o computador, que certamente já o fez várias vezes.

De resto, não vejo outra razão para que existam problemas na leitura de cartões. Caso a utilização de outra porta USB resolva, poderá utilizar o software USBdeview para desinstalar o driver desse dispositivo da porta problemática.

Já se noutra porta acontecer o mesmo problema, as hipóteses de resolução ficam mais apertadas. Se o leitor de cartões tiver um cabo, experimente utilizar outro cabo.

Pode também experimentar, num cartão que não tenha dados importantes, formatá-lo e perceber se passa a ser acessível. Pode mesmo tentar reparticionar o cartão (apagar as partições existentes e criar novas), utilizando a gestão de discos do Windows (a partir de Iniciar > Gestão de computadores).

Uma hipótese mais remota, é a existência de um malware que esteja a encriptar a partição dos cartões, e que fiquem corrompidas e deixem de ser acessíveis.

Boa sorte na resolução do problema.

[Respondido por Hugo Cura]

Porque é que o Outlook me elimina os emails no Android?

Boa noite Desde há uma semana a esta parte, os meus emails desaparecem do meu Samsung S7, principalmente depois de abrir o Outlook. Então não abrir o Outlook, os mails ficam no telemóvel Logo após, mesmo não abrindo um a um, logo que entro no emaiil do telefone, desaparecem sem deixar rasto As definições do servidor estão da seguinte forma Servidor IMAP

imap.sapo.pt

Porta: 143

Prefixo de caminho IMAP: Opcional Servidor de envio

Smtp.sapo.pt

Porta 25 Agradeço a vossa ajuda Júlio César Ferreira

Resposta:

Júlio,

Com esse comportamento, está claro que existe um problema com esse cliente de email.

A primeira medida a tomar é configurar o email noutra aplicação e verificar se o comportamento é o mesmo.

Muito provavelmente este ficará a funcionar sem qualquer problema, o que confirma que a falha na app.

Para resolver a questão, deve aceder às Definições do smartphone e depois procurar a área referente às apps.

Aí dentro deve encontrar o Outlook e abrir a zona de informação. Aceda depois a armazenamento e elimine os dados da cache. Volte a testar e garanta que o comportamento está normal.

Caso se mantenha a falha, aceda novamente ao armazenamento da app e elimine o armazenamento completo.

Deve ser suficiente para garantir que o Outlook volta a funcionar como é esperado.

[Respondido por Pedro Simões]

Como criar uma pen de instalação do Windows no Linux?

bom dia não sei se seria possível mas precisava muito da vossa ajuda estou a ter dificuldades para poder fazer o download do windows 10 segui os passos inclusive o que vocês explicaram e nada está a funcionar já tentei fazer download noutros sítios e quando vou fazer a gravação para a pen drive a aplicação diz que a imagem não é bootable neste momento estou com uma distro do linux João Pires

Resposta:

João,

O problema não parece ser do download que está a fazer, assumindo que está a descarregar o Windows 10 de uma fonte oficial da Microsoft.

Recomendamos que faça o download deste site, onde é disponibilizada a mais recente versão do sistema operativo da Microsoft.

O que poderá estar a falhar é a criação da pen de instalação. Se a sua experiência com este processo for mais reduzida, recomendamos que use uma app como o WoeUSB.

Com ela, e da mesma forma que o faz no Windows, pode criar uma pen de instalação, que faz boot sem problema.

Só precisa seguir os passos da interface, que são extremamente simples.

[Respondido por Pedro Simões]

Que tablet da Huawei recomendam neste momento?

Boa noite. Aconselham nos dias de hoje um tablet Huawei? Qual? Diana Moura

Resposta:

Diana,

Da mesma forma que recomendamos smartphones Huawei, recomendamos os tablets da marca.

Tem imensas propostas adaptadas às necessidades, desde modelos de entrada de gama até tablets com tudo o que precisa para substituir um PC.

A última propostas que analisámos parece ser a mais adequada para o utilizador padrão e está mesmo muito equilibrado.

Falamos do MatePad T 10s, que pode ser usado em contexto de trabalho, ensino ou simplesmente de lazer.

Leia o nosso artigo sobre esta proposta e vai certamente ficar convencida:

Quanto à questão das apps, que provavelmente estará a ser uma dúvida, garantimos que a AppGallery e a Petal Search vão conseguir suprir as suas necesidades.

[Respondido por Pedro Simões]

