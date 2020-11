Instagram: “Gosto” do Papa em foto de modelo está a ser investigado

As redes sociais são hoje usadas por pessoas dos mais diversos quadrantes da sociedade. Este é sem dúvida um canal privilegiado, uma vez que o impacto das mensagens é à escala mundial. Recentemente, a conta oficial do Papa Francisco fez “gosto” na foto de uma modelo em lingerie.

O Vaticano já veio pedir esclarecimentos ao Instagram.

Instagram: Afinal quem fez “gosto” na foto da modelo?

Recentemente, no Instagram da modelo brasileira Natalia Garibotto, apareceu um “gosto” feito pela página oficial do Papa Francisco. Do Vaticano chegou, entretanto a recusa da hipótese de alguém da equipa de comunicação ter promovido um conteúdo erótico, mas já há uma investigação interna a decorrer. De acordo com o que se sabe, a conta do Instagram do Papa Francisco (que tem o nome franciscus) é gerida por várias pessoas.

A Santa Sé pediu, entretanto, colaboração aos responsáveis pela rede social Instagram para tentar identificar o autor do polémico ‘gosto’. Ao jornal The Guardian, o Vaticano exclui que alguém do microestado tenha feito aquela inadvertida ação: “Podemos excluir que o ‘gosto’ tenha vindo da Santa Sé”.

A modelo brasileira Natalia Garibotto (“Nata Gata”) tem 2,4 milhões de seguidores no Instagram e quando recebeu o “gosto” do Papa reagiu na rede social da seguinte forma “Pelo menos vou para o céu”. O diretor da edição em inglês do La Croix, Robert Mickens, lembra que Francisco não é como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está em constante ligação ao Twitter.