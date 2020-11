David Beckham, regressa a FIFA 21

FIFA 21 continua a dar cartas e a Electronic Arts mantém as homenagens aos grandes craques do passado, e confirmou na semana passada, um acordo multi-anual com o ícone do futebol David Beckham.

O inglês David Beckham foi um dos jogadores mais influentes da seleção inglesa, do final do século passado e início deste século.

David Robert Joseph Beckham, ou simplesmente David Beckham, foi um dos jogadores ingleses mais mediáticos de sempre, e que pontilhou a sua classe por vários clubes e em vários continentes.

Trata-se de um dos poucos jogadores que conseguiu o feito de ter conquistado títulos da liga em quatro países diferentes, jogando na Premier League, LaLiga, MLS e Ligue 1.

Para quem teve o prazer de o ver jogar, certamente não esquecerá a precisão dos seus passes, em particular os mais longos que pareciam teleguiados. Era um jogador extremamente elegante em campo e que também tinha uma técnica apurada. Na marcação de livres, era um especialista nato.

De forma a celebrar o regresso deste galáctico, a Electronic Arts revelou recentemente que qualquer pessoa que jogue FIFA 21 até 15 de janeiro de 2021 receberá um item único e inegociável de David Beckham no FIFA Ultimate Team, e recebê-lo-á como VOLTA ‘Groundbreaker’, a partir de 15 de dezembro de 2020.

Adicionalmente, como reconhecimento das suas realizações dentro e fora do campo de futebol, Beckham será acrescentado ao jogo como ícone de FIFA Ultimate Team a começar em dezembro.

“Estou tão orgulhoso por regressar à EA SPORTS com uma edição de capa de FIFA 21 Beckham… Entusiasmado por estar de volta ao relvado como um ícone com alguns dos meus antigos companheiros de equipa“, comentou David Beckham.

“O nosso objetivo é continuar a proporcionar a experiência futebolística mais autêntica e interativa do mundo“, afirmou Nick Wlodyka, Vice Presidente e GM da EA SPORTS FIFA. “Poder dar aos nossos jogadores, acesso a um ícone como David Beckham é um grande exemplo de como estamos constantemente à procura de novas formas de tornar SPORTS FIFA ainda melhor para a comunidade“.

FIFA 21 Standard Edition será também temporariamente atualizado em PlayStation e XBOX, com uma capa apenas digital Beckham Edition durante as férias. Os três níveis de artigos do Ícone de David Beckham também serão adicionados a FIFA Ultimate Team, entrando em packs durante todo o mês de dezembro de 2020.

Entretanto, foi também revelado pela EA Sports que os jogadores que comprarem, ou que já tenham comprado, FIFA 21 para Xbox One e/ou PlayStation 4 antes do lançamento de FIFA 22 receberão gratuitamente a versão Xbox Series X|S e/ou PlayStation 5 do jogo que compraram quando os novos jogos forem lançados a 4 de dezembro.