Análise FIFA 21 (Xbox One)

O momento pelo qual milhares de jogadores esperavam, chegou. FIFA 21 já está nas bancas e com isso quer dizer que uma nova época de futebol virtual começa.

Numa edição ensombrada pela iminente chegada das novas consolas, FIFA 21 é lançado no mercado ainda para as consolas desta geração, mas com a promessa de atualização para as próximas quando estiverem disponíveis.

O Pplware já deu uns chutos na bola, nesta geração…

Tal como aqui indicámos, em ano de chegada de novas consolas ao mercado, a Konami decidiu lançar PES como uma atualização apenas e não um jogo inteiramente novo. Jogada inteligente, dizem uns… jogada arriscada, dizem outros.

A Electronic Arts, por seu lado, não enveredou por esse caminho e lançou FIFA 21, como um jogo completo e com novidades.

Modo Carreira

O modo Carreira, tal como aqui indicámos, trouxe novidades interessantes, tanto ao nível da carreira de treinador como de jogador.

Uma das novidades foi a inclusão daquilo a que a EA chamou de Interactive Match Sim, que é um mecanismo que permite simular o jogo até determinado momento à nossa escolha, e então começar a participar nele. Quem conhecer a série NBA 2K sabe perfeitamente do que me refiro.

Relativamente ao modo treinador, a visualização do jogo está diferente e é, agora, bastante familiar, especialmente para quem joga Football Manager. Agora assiste-se ao desenrolar do jogo através das “caricas” que caracterizavam FM (e CM). Não sendo uma inovação radical, traz algo de diferente e familiar.

Convém mencionar ainda o Active Training System, um novo sistema de treinos em equipa. Trata-se de um sistema de treinos que envolvem exercícios de grupo e é particularmente importante pois permite melhorar os atributos de todos os jogadores participantes no treino.

Entre as novidades encontram-se ainda novas clausulas e condições de negociação.

Ultimate Team

O Ultimate Team é o principal modo de FIFA dos últimos anos. Ultimate Team está de volta em FIFA 21 trazendo de novo tudo aquilo que nos tem habituado ao longo dos anos e algumas novidades.

A primeira impressão do novo FUT, é que está… diferente. Realmente, FUT encontra-se com um novo look e parece agora um pouco mais desafogado e mais límpido.

A grande responsabilidade é dos menus que foram redesenhados para passarem a estar na zona inferior do ecrã, libertando assim grande parte do ecrã para as opções de cada e outros efeitos gráficos. É uma alteração estética mas que permite uma maior arrumação.

Todos os menus encontram-se nessa barra inferior exceto o acesso ao(s) plantel(is) e ao nosso estádio (ver mais abaixo) que são acedidos com um inclinar do analógico esquerdo para baixo ou para cima, respetivamente.

O Estádio passa agora a ter maior protagonismo no Ultimate Team

Jogar com amigos

Algo que a EA Sports afirmou e reafirmou sempre era que FIFA se iria tornar mais social com FIFA 21.

Pois bem, a edição deste ano de FUT, permite aos jogadores de juntarem-se a amigos em jogos cooperativos de formas variadas, podendo pelo caminho completar novos desafios, e receber recompensas.

Na edição deste ano de Ultimate Team, é possível jogar em cooperativo nos modos Squad Battles, Division Rivals, e FUT Friendlies. Convém referir que em Division Rivals coop, cada jogo conta para o ranking dos jogadores participantes.

Um alerta também para o coop em Rivals, pois o matchmaking será feito sempre pelo elemento superior de cada equipa, ou seja, se o jogador 1 estiver na divisão 6 e o outro na divisão 3, então o jogo vai fazer match pela divisão 3.

Numa medida algo controversa a Electronic Arts removeu as cartas de condição física, passando os jogadores a iniciar os jogos sempre com 100% de energia. Foram ainda removidas as cartas de treinos, substituídas por aquilo a que a EA Sports chamou de Momentos que na prática, são itens que celebrando um determinado momento de um jogador lhes dão aos bonus semelhante aos dos treinos.

Squad Battles e Division Rivals

Uma alteração que merece a pena assinalar corresponde ao método de encontrar a divisão dos jogadores no Rivals. Até FIFA 20, este método era obtido apenas através dos jogos Rivals, mas nesta nova edição, os primeiros 30 jogos de Squad Battles ajudam na decisão. Desta forma, os jogadores que praticam menos contra adversários humanos, acabam por ter um pouco de ajuda, que é sempre bem-vinda.

Estádio

A partir de FIFA 21 o nosso estádio ganha uma maior notoriedade e passa a ter novas formas de ser personalizado. O próprio estádio tem uma barra de XP que permite desbloquear opções para o recinto.

O Dia de Jogo é sempre um momento importante em FUT e agora, as opções de personalização encontram-se agrupadas neste único local. Em Dia de Jogo, podemos escolher qual a bola a ser usada, os nossos equipamentos de jogos em casa e fora, cânticos de golo, celebrações de golo…esta opção de MatchDay corresponde a um arranjo lógico de algo que, antes estava um pouco disperso.

Outra das novas opções de personalização passa pelas zona das Linhas Laterais, ou seja, pela forma como a zona imediatamente a seguir às linhas de fundo e laterais se encontram preenchidas.

Outra novidade está relacionada com o Público e com os efeitos de cor e luz que as bancadas fazem no decorrer dos jogos. Também aqui, podemos personalizar o TIFO que as nossas claques usam.

A Estrutura do Estádio também pode ser alterada, como já era antes, mas com várias opções novas de personalização. Além da escolha de um estádio para ser usado como a nossa casa, podemos ainda criar um sistema de cores para o embelezar, por exemplo. É possível ainda escolher a cor das cadeiras, os efeitos especiais para celebrar os golos ou os padrões do relvado. É algo que, apesar de não ser impactante no jogo em si, acaba por ser divertido de criar.

Vamos da uma VOLTA?

O modo VOLTA Football encontra-se de regresso com toda a adrenalina e frenesim do futebol de rua global.

VOLTA é uma aposta ganha pela Electronic Arts.

Este modo apresenta-se cada vez mais, como uma alternativa ao futebol de 11 que Ultimate Team, Liga dos Campeões ou Taça dos Libertadores apresenta.

VOLTA continua com uma jogabilidade extremamente viciante e foram acrescentadas novas animações que trazem ainda mais diversidade e emoção aos jogos.

É fácil gostar de VOLTA Football, não só pelo facto de se poder jogar em locais espetaculares, como o cimo de uma arranha-céus no Brasil, ou nas ruas de Paris, ou mesmo no Dubai, mas pela cor, ritmo e emoção que cada partida e cada torneio transmite.

O ritmo de cada partida é frenético e se acrescentarmos um vasto conjunto de fintas, mais um ambiente envolvente absorvente, colorido e dinâmico, a receita está feita.

VOLTA Squads está de regresso, mas desta vez com a possibilidade de se jogar online e com a ajuda de até mais 3 amigos, em jogos de 5×5.

Nas Featured Battles podemos recrutar estrelas mundiais de futebol. O Primeiro é Mbappé

Este ano, pela primeira vez podemos recrutar para as nossas equipas, alguns dos melhores jogadores mundiais, nas Featured Battles.

Relativamente às capacidades de personalização que, na edição do ano passado eram surpreendentemente vastas e diversificadas, este ano, ainda são mais. Roupa interior, sapatos, óculos, chapéus,… existe muito por desbloquear e experimentar.

A fórmula de VOLTA voltou a funcionar e a Vencer.

Vamos para o relvado

Dito tudo isto, fica no ar a questão: “E dentro das 4 linhas? Quais as novidades?“.

À primeira vista, a jogabilidade de FIFA 21 parece extremamente (ou demasiadamente) semelhante à de FIFA 20. Tirando as alterações estéticas dos campos (referidas acima no caso do FUT), o que acontece dentro de campo é muito semelhante a FIFA 20.

No entanto, há diferenças e muitas delas pouco visíveis de imediato. Por exemplo, os jogadores controlados pelo computador estão muito mais conscientes no momento defensivo sendo mais efetivos. Em parte, está relacionado com o efeito do novo atributo Defensive Awareness, que cada jogador tem e que identifica a sua consciência posicional defensiva.

Foi implementado ainda, um sistema denominado de Agile Dribling que, ao se pressionar LB e R1, permite fazer fintas mais elaboradas. Todos os jogadores podem driblar, mas os que têm maior Drible terão maior probabilidade de sucesso, claro.

Também o sistema de bloqueios foi afinado pela equipa de desenvolvimento. Nota-se que os jogadores têm uma maior capacidade de se antecipar aos lances e de bloquear o caminho para o atacante e não receiam em fazê-lo sempre que possível.

Foram ainda incluídas mais opções de apoio ao jogo como, por exemplo, o Manual Heading, que retira (ou dá) o apoio do CPU aos cabeceamentos. Com ela habilitada o jogador tem o controlo sobre tudo o que envolve um cabeceamento, desde a direção, à força e colocação.

Por fim, Creative Runs é um palavrão que se passa a ouvir em FIFA 21. Trata-se de uma forma de controlar o rumo do ataque da nossa equipa, tendo a hipótese de controlar outros elementos na mesma jogada. Aliado ao Agile Dribling pode provocar muitos estragos nas defesas adversárias.

Como resumo final, do que se passa dentro do relvado, algumas das novidades introduzidas são mais impactantes que outras, mas não ofuscam o sentimento de que a jogabilidade se mantém muito semelhante.

Por fim, uma curiosidade nacional que é o facto de o “nosso” Diogo Piçarra fazer parte da banda sonora de FIFA 21 com “No Es Mi Culpa”.

Veredicto de FIFA 21: FIFA 21 é um ótimo aperitivo para o que aí vem (consolas de Próxima Geração) pelo que, não deixando de ser um excelente jogo, começa já a pensar no futuro. Apresentando o VOLTA Football e modo Carreira como os maiores beneficiados, traz ainda várias afinações à jogabilidade (algumas mais impactantes que outras), fazendo de FIFA 21 o próximo nível na evolução da série.