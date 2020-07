Modo Carreira reforçado em FIFA 21

Com o lançamento ainda algo longe, já que só será divulgado em outubro, a Electronic Arts já revelou algumas novidades para FIFA 21.

Venham conhecê-las…

Com o lançamento previsto para outubro deste ano, FIFA 21 ainda se encontra longe de chegar, mas algumas novidades já são conhecidas.

FIFA 21 vai apresentar mais de 17,000 jogadores na sua base de dados, representando mais de 700 equipas e 90 estádios. O jogo continuará a possuir as licenças para as maiores competições internacionais, como a UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, Bundesliga, e LaLiga Santander.

Algumas novidades já são conhecidas e as principais, até ao momento, referem-se ao modo Carreira, FUT e VOLTA que parecem vir reforçados com algumas novidades de peso, na edição deste ano.

“Este ano iremos unir os jogadores de FIFA através de um conjunto de experiências sociais que elevam a experiência de jogar FIFA 21, a um novo patamar de realismo e interatividade como ainda a série não tinha visto“, revela Aaron McHardy, Execute Producer de FIFA. “Além de grandes melhorias no Modo Carreira, o jogo irá apresentar ainda um maior realismo da sua jogabilidade, continuando dessa forma a diminuir a diferença entre o virtual e o real.”

Modo Carreira

Foram introduzidas melhorias que tornam este modo mais imersivo. As principais alterações colocam-se ao nível de transferências, dias de jogo e treinos.

Uma das novidades é a inclusão do novo sistema Interactive Match Sim que, à semelhança do que NBA 2K20 faz, permite ao jogador entrar e sair do jogo quando quiser ou achar necessário.

Com esta opção pode ainda definir que seja chamado a jogo sempre que houverem lances de decisão capital como, por exemplo, penaltys ou livres.

E? Lembram-se de Football Manager? Pois, a representação da simulação do jogo irá decorrer com um aspeto gráfico muito semelhante ao de FM…

Entretanto, foi também adicionado um novo atributo, Match Sharpness, que indica a capacidade de o jogador ter prestações adequadas em momentos cruciais no decorrer do jogo.

No que respeita aos treinos, FIFA 21 apresentará Active Training System, um sistema de treinos que permite a criação de exercícios de grupo. Entre outros, este tipo de treino, irá influenciar a química entre os jogadores do plantel com o nosso jogador.

Por outro lado foi adicionado ainda o activity management system, que será um sistema através do qual o jogador terá liberdade de escalonar as sessões de treino ou descanso, a seguir às jornadas.

Por fim, o Modo Carreira de FIFA 21 introduz um sistema ainda mais complexo de transferências. Uma nova IA no momento de aquisição de jogadores, assim como novas cláusulas de contrato, significam novas opções no momento de assinar por algum clube. Por exemplo, passarão a existir empréstimos com opções de compra…

Jogabilidade

Todos os anos, a nova edição de FIFA traz novidades em relação ao que se passa dentro das 4 linhas e este ano não será exceção.

Existem algumas melhorias de relevo neste capitulo também…

Agile Dribbling, será uma nova evolução ao sistema de drible e fará uso de jogadores com capacidades mais elevadas de finta que usarão os pés de forma mais rápida e eficiente no momento de passar pelo defesa.

O novo atributo de Positioning Personality, aumenta a atenção e capacidade de posicionamento dos jogadores durante um confronto. Os avançados irão procurar melhor os seus espaços para finalizar, os médios irão concentrar-se mais em movimentações entre as linhas defensivas adversárias e os defesas terão mais atenção aos atacantes e fecharão mais os espaços.

As Creative Runs chegam a FIFA 21 para revolucionar as movimentações atacantes. Irá oferecer novas opções para influenciar o movimento da bola da nossa equipa, revolucionando as jogadas de ataque no FIFA 21 e fornecendo mais formas de quebrar a defesa adversária.

Utimate Team

FUT Co-Op irá permitir ao jogador conectar-se com um amigo e jogar online apenas para as recompensas. Tanto em Division Rivals como nas Squad Battles pode-se assim ganhar mais prémios e experiência no progresso semanal, bem como conseguir ganhar um novo sistema de recompensas cooperativas. Ou seja, vão haver Objetivos Co-Op que recompensarão o facto de se jogar com um amigo.

FIFA 21 irá apresentar novas formas de personalizar o nosso clube, tanto no relvado, como nas próprias bancadas.

VOLTA

O VOLTA está de volta em FIFA 21, com mais formas de jogar, mais capacidades de personalização e novos cenários.

VOLTA Squads, representará uma experiência ainda mais social do modo VOLTA. O jogador pode-se juntar a mais 3 amigos e jogarem em jogos cooperativos 5v5.

Novas capacidades de personalização estarão disponíveis no modo VOLTA de FIFA 21, para criar o nosso Avatar (masculino ou feminino) a nosso belo gosto. É claro que muitas delas serão desbloqueadas com o avançar do jogo e outras opções transacionais.

Uma IA afinada dos jogadores irá fazer com jogar na baixa de São Paulo, em Milão ou no Dubai, sejam aventuras ainda mais excitantes e empolgantes.

FIFA 21 será lançado em Outubro deste ano para PC, Playstation 4, Xbox One e mais tarde para as consolas de Próxima Geração.