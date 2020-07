Cybeready – A Plataforma para formação sobre riscos cibernéticos

Já ouviu falar da plataforma Cybeready? Neste mundo bastante dependente da tecnologia é preciso criar uma “educação digital”. Além da inovação, automação e simplificação, as empresas devem apostar na segurança das suas infraestruturas, serviços e recursos humanos.

A plataforma CybeReady é a única que garante uma mudança de comportamento dos funcionários enquanto oferece conhecimento no que diz respeito às ameaças digitais.

Tem uma empresa e procura uma solução que permita formar e alertar os seus recursos humanos para as ameaças digitais? Pretende que essa formação esteja disponível mesmo em ambiente de trabalho? Então tem de conhecer a plataforma Cybeready.

Com um crescimento significativo no mundo, as ciberameaças podem causar grandes estragos nas empresas e na sua reputação. Nesse sentido, além das soluções de segurança e mecanismos físicos, é necessário apostar também na “educação digital” dos funcionários para que estes tenham a melhor sensibilidade para reagir a uma tentativa de ataque.

Com o mínimo de intervenção do IT e dos responsáveis de Segurança (CISO), a plataforma Cybeready automatiza todo o processo de planeamento, execução e medição efetiva dos resultados do programa de formação através de dashboards em tempo real e relatórios executivos.

Principais características da plataforma CyberReady

A plataforma de treino CyberReady destaca-se por ser…

Solução de gestão completa

Não depende nem sobrecarrega os recursos e serviço de TI da empresa

A melhor solução face ao preço

Permite formar os utilizadores on-job, 365 dias/ano, durante o desempenho normal das suas funções, no seu local de trabalho

Formação adaptável e contínua 24x7x365

Orientado por Machine-Learning

Implementação imediata

Disponível em Português

Esta plataforma garante uma “cultura de segurança” transformada e o ROI (Retorno Sobre o Investimento) é garantido. O curso é composto por 9 módulos que vão desde conteúdos sobre Phishing, Passwords até à privacidade e segurança das redes sociais.

A plataforma CyberReady tem um “motor” de Inteligência Artificial (IA), que faz com que gradualmente e automaticamente contemple os novos riscos e tendências de mercado que vão surgindo.

Este motor de IA permite ainda desenvolver formação personalizada, criando desafios adaptados ao perfil de cada utilizador e à sua evolução ao longo do processo de educação.

