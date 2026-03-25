STARBITES com data de lançamento anunciada

STARBITES é o próximo jogo, um RPG, da NIS America que em parceria com a IKINAGAMES se prepara para o seu lançamento. Venham ver quando é...

A NIS America uniu-se à A IKINAGAMES (um estúdio de desenvolvimento de videojogos sediado em Seul, Coreia do Sul) para o desenvolvimento de STARBITES.

Fundada em 2011, a IKINAGAMES é um estúdio que procura tornar-se numa equipa de confiança no desenvolvimento de jogos divertidos e que atravessam géneros e plataformas. A equipa trabalha dividida em vários grupos chamados Circles, compostos por membros com interesses e especializações semelhantes, permitindo a cada Circle dominar o seu tipo de desenvolvimento.

A ação de STARBITES decorre em Bitter, um planeta outrora conhecido como refúgio para viajantes astrais e pioneiros mas que nos tempos atuais se encontra repleta dos destroços deixados por uma guerra interestelar, tornando vastas áreas áridas e inabitáveis.

Com poucas opções para se estabelecerem noutro lugar, grande parte da população remanescente de Bitter, incluindo criminosos, fugitivos e delinquentes, reuniu-se na única cidade habitável do planeta: Delight.

Entre os muitos moradores da cidade encontramos Lukida, uma jovem determinada a libertar-se de Bitter e dos seus desertos arenosos de uma vez por todas. Contudo, ao seguir o seu desejo de alcançar as estrelas, ela vai descobrir segredos sobre o planeta que têm o potencial para mudar a sua vida para sempre...

O jogo apresenta uma jogabilidade RPG, com combates por turnos e vai chegar à Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X e Steam a 21 de maio.