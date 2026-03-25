OpenAI diz adeus à Sora, a sua aplicação de geração de vídeos

A indústria da inteligência artificial (IA) foi surpreendida com a notícia de que a OpenAI decidiu descontinuar a Sora, a sua ambiciosa ferramenta de geração de vídeo. A gigante tecnológica parece estar a priorizar outras áreas de desenvolvimento.

O encerramento oficial da Sora

Houve um período em que a OpenAI parecia avançar de forma imparável, apresentando novidades constantes enquanto a concorrência tentava, sem sucesso, acompanhar o ritmo. Foi nesse contexto que surgiu o Sora, apresentado em fevereiro de 2024 como um modelo revolucionário capaz de transformar texto em vídeo.

Mais do que uma simples ferramenta de criação, o objetivo passava por construir um ecossistema social onde os utilizadores pudessem partilhar e interagir com as produções audiovisuais. Contudo, o que parecia ser o futuro da criação de conteúdos chegou a um fim.

A OpenAI confirmou recentemente o encerramento da aplicação Sora, comunicando a decisão de forma direta aos seus utilizadores. De acordo com informações avançadas pelo The Wall Street Journal, esta retirada não se limita apenas à aplicação principal; deverá afetar igualmente a API e o suporte de vídeo que estava a ser integrado no ChatGPT.

Embora ainda não existam datas definitivas para a desativação total das funções técnicas, a empresa garantiu que fornecerá esclarecimentos adicionais num futuro próximo.

A relevância da aplicação

Para compreender o impacto desta decisão, é necessário recordar o que a app Sora representava no mercado. O sistema não se limitava a gerar clips curtos - permitia também expandir vídeos já existentes e oferecia funcionalidades avançadas de edição através de comandos de texto.

Esta proposta procurava elevar a IA ao patamar da produção cinematográfica e publicitária, posicionando a OpenAI como uma peça central na nova economia da criação audiovisual.

Agora, a OpenAI está a redirecionar a sua vasta capacidade de computação e as suas equipas de engenharia para ferramentas de produtividade e sistemas de programação. O foco agora recai sobre o desenvolvimento de "agentes" - sistemas capazes de realizar tarefas de forma autónoma no computador do utilizador.

Recentemente, a empresa anunciou a integração do ChatGPT com o motor de código Codex e o seu próprio browser, visando a criação de uma "super-app" focada na eficiência profissional.

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