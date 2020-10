Este ano, tal como já tínhamos aqui revelado, Pro Evolution Soccer surge como uma atualização e não como um jogo completo, conforme costuma ser.

Trata-se de uma medida que a Konami tomou, em particular pelo aproximar do lançamento das duas super consolas: Playstation 5 e Xbox Series X e que deixou muita gente algo intranquila.

O Pplware já experimentou eFootball Pro Evolutuon Soccer 2021 Season Update.

Este ano vai ficar na história como o ano de lançamento das duas super consolas: a Playstation 5 e a Xbox Series X.

Dada a altura de lançamento de ambas as consolas e a proximidade da data de lançamento de Pro Evolution Soccer 2021, a Konami tomou uma medida compreensível, mas, que deixou muitos bons jogadores, algo intranquilos.

De forma a poder lançar um jogo para as novas consolas que seja desenvolvido de raiz para usufruir das suas capacidades, a marca japonesa decidiu este ano lançar PES 2021 como uma simples atualização de PES 2020 (ver aqui).

Isso permite-lhe que, a partir deste momento, possa centrar todos os seus esforços no início do desenvolvimento do próximo PES (em princípio eFootball Pro Evolution Soccer 2022) totalmente orientado para as novas plataformas e com um novo motor de jogo.

Entretanto, convém referir também, que a pandemia COVID-19 acabou por contribuir a favor desta decisão também, roubando tempo e recursos essenciais para um possível desenvolvimento de um jogo novo.

Resumindo e concluindo, este ano, a edição de 2021 acaba por ser mesmo… apenas uma atualização. Que fique bem claro, no entanto, que a Konami não enganou ninguém e assumiu desde o início que se tratava de uma atualização, mas mesmo assim, muitos jogadores esperavam um pouco mais.

Alguns ajustes

Este Season Update não traz muitas novidades, é claro. Além de atualizações de equipas, equipamentos e jogadores (mantendo alguns problemas de licenciamento), encontramos alguns ajustes aqui ou ali na jogabilidade.

Por exemplo, as rotinas que controlam os movimentos dos jogadores foram afinadas. Isto nota-se em particular, pelo comportamento físico dos jogadores que está mais realista, reagindo de forma mais credível a choques, colisões, dribles, desarmes, ressaltos, disputas de lances aéreos…

No entanto, o custo disto acaba por ser … um jogo mais lento. Sim, a velocidade de jogo encontra-se mais lenta neste update. E se PES já se vinha a caracterizar por ser tático, ainda o é mais desta forma.

Isto, pois, a eficácia defensiva no que toca a choque e desarmes encontra-se mais aprimorada, obrigando o jogador a constantemente tentar encontrar ou criar espaços.

Seja em singleplayer, ou em multiplayer, tem-se de batalhar bastante e saber circular bem a bola para arranjar aqueles espaços que não abundam. O conhecimento profundo das diferentes táticas, associado a uma gestão adequada das instruções avançadas aos jogadores, pode fazer a diferença.

Também o sistema de passes e remates parece ter sido ajustado. Isto, pois em muitas circunstâncias de jogo, seja num remate ou num simples passe, as carambolas e ressaltos são mais frequentes e com resultados menos previsíveis. Os jogadores menos dotados, encontram-se mesmo… menos dotados, falhando passes, perdendo dribles e falhando os tempos de desarme.

No entanto, é uma jogabilidade que partilha dos mesmos pecados do jogo original (PES 2020) e já se começa a revelar a necessidade dum novo motor de jogo. Que pelos vistos… vem a caminho para a edição de 2022.

Um pormenor que julgo que poderia ter sido corrigido, até para oferecer uma noção ainda mais realista ao jogo é a presença de público nos estádios. Ok que é mais empolgante um jogo de futebol com espetadores, mas, a realidade que temos atualmente, é de estádios vazios. É um preciosismo mas…

De referir ainda que esta atualização traz o malogrado Euro 2020 que se viu adiado para o próximo ano, devido à pandemia e com ele, a nossa seleção das quinas.

Um destaque claro para os gráficos de PES 21. Os estádios, os jogadores, o público… em termos de apresentação o jogo foi limado aqui e alo e jogadores como Bruno Fernandes, João Félix ou Bernardo Silva estão fantásticos. E isto para não referir os movimentos característicos de cada um. Não é nada de novo mas é algo que está cada vez mais afinado e que agrada ao olhar.

Comprar ou não comprar?

Quem é fã de PES e deseja manter-se atualizado, deverá certamente adquirir eFootball Pro Evolution Soccer 2021 Season Update, Não esperem listas intermináveis de novidades, como será óbvio. Este Update é mesmo apenas uma… atualização.

Mas esperem a continuação de tudo o que de bom a edição de 2020 teve com alguns melhoramentos.

Felizmente o preço acompanha essa ideia e eFootball Pro Evolution Soccer 2021 Season Update encontra-se com um preço recomendado de 29,99 €.