Macs mais antigos não vão conseguir exibir conteúdos Netflix a 4K

Apesar de haver cada vez mais serviços de streaming, a Netflix é a plataforma preferida e mais usada pelos utilizadores. O serviço tem vários planos e a possibilidade de ver conteúdos em Ultra HD está disponível em muitos dispositivos 4K.

Para os Macs, por exemplo, a nova atualização Big Sur já vai permitir que o sistema execute a Netflix em 4K. No entanto, um recente documento publicado pela plataforma de streaming revela que nem todos os modelos Mac vão conseguir ter esta funcionalidade e os mais antigos provavelmente ficarão de fora.

Para correr Netflix a 4K os Macs têm que ter o chip T2

A atualização do sistema Big Sur da Apple vai finalmente permitir que os utilizadores vejam os seus filmes e séries preferidos da Netflix numa resolução 4K. No entanto, de acordo com um documento emitido pela própria plataforma de streaming, nem todos os modelos de computadores Mac vão conseguir executar esta resolução.

Para ser possível ver os conteúdos Ultra HD em 4K, os Macs devem ter um chip T2, um processador da Apple utilizado sobretudo para fins de segurança, para garantir a proteção dos dados, sendo também responsável por controlar a Touch Bar.

Em suma, os modelos de Macs mais antigos não vão então conseguir correr os filmes e as séries da plataforma de streaming em 4K.

Desta forma, os computadores da Apple compatíveis com esta funcionalidade são:

iMac (2020)

iMac Pro

Mac Pro (2019)

Mac mini (2018)

MacBook Air (2018 ou mais recente)

MacBook Pro (2018 ou mais recente)

Mas caso esteja com dúvidas se o seu equipamento tem ou não integrado o chip T2, pode aceder às Informações do Sistema e conferir no Controlador se aparece essa informação.

Caso verifique que não tem esse chip, então infelizmente o seu computador Mac não vai conseguir exibir os conteúdos em Ultra HD 4K.