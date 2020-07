Konami ‘cancela’ PES 2021 tornando-o apenas numa atualização

Apesar de anunciado que o PES 2021 seria lançado brevemente, a Konami voltou atrás e redefiniu uma outra estratégia para o jogo de futebol.

De acordo com as informações já confirmadas, o Pro Evolution Soccer será lançado apenas como uma atualização do PES 2020. Para descansar os fãs, a Konami promete que a edição de 2022 será um jogo completo da próxima geração recorrendo ao novo Unreal Engine.

Há pouco mais de um mês noticiávamos que a Konami estaria a preparar o lançamento do PES 2021 para breve. Os rumores apontavam que o trailer do jogo seria apresentado entre os dias 9 e 11 de junho. Mas isso não aconteceu.

PES 2021 será apenas uma atualização do PES 2020

Segundo as informações que já confirmadas, a Konami deu um novo rumo ao simulador de futebol Pro Evolution Soccer. A edição do PES 2021 vai deixar de ser um novo lançamento para ser apenas uma atualização de temporada integrada no PES 2020.

A notícia foi publicada no próprio blog oficial da Konami. A empresa japonesa explicou que a decisão se deveu a uma necessidade de gestão de recursos para a nova geração. Assim, o PES 2021 passa a ser uma atualização de temporada que inclui vários bónus.

Tudo o que estamos a querer fazer com a nossa estreia da nova geração faz com que seja necessário conter os nossos esforços noutras áreas de desenvolvimento. Como tal, tomámos a decisão de lançar o PES deste ano como uma oferta simplificada, sob a forma “Season Update”. Dito isto, continuamos extremamente confiantes de que o jogo deste ano proporcionará emoções suficientes para se entreterem até ao lançamento do nosso jogo de próxima geração.

Não ficou no entanto claro se esta atualização será um DLC (downloadable content) pago integrado na edição de 2020, ou se será um jogo independente para melhorar a estrutura do PES 2020. Para já, os rumores apontam para uma versão atualizada do eFootball PES 2020, com um preço especial, que ainda não é conhecido.

PES 2022 terá toda a atenção da Konami

Relativamente à versão do Pro Evolution Soccer de 2022, a Konami esclarece que:

A nossa previsão atual é de que iniciaremos os testes do nosso título de próxima geração em meados de 2021, estando a data de lançamento prevista para um pouco mais tarde nesse ano.

A empresa deixa ainda um trailer onde podemos ver que o próximo PES vai utilizar o Unreal Engine, deixando o Fox Engine da Konami de lado.

Em suma, este novo recurso vai trazer várias melhorias nas diversas áreas de jogo, como modelos, animações, gráficos, melhores físicos, etc.