Revelada a jogabilidade de Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City

Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City, é um jogo que se encontra a gerar fortes expetativas. Com o seu lançamento ainda um pouco longe, eis que foi disponibilizado um trailer com a jogabilidade que se poderá encontrar no jogo.

A Cortopia Studios acaba de deixar um presente açucarado no sapatinho de todos os fãs das Tartarugas Ninja em redor do mundo. Com efeito, acabou de disponibilizar um trailer, mostrando a jogabilidade de Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City, o primeiro jogo de realidade virtual com os quatro heróis de meia casca.

Este novo vídeo divulgado agora, revela um pouco da jogabilidade de Empire City, incluindo combates, vilões clássicos e o humor característico das Tartarugas Ninja, com a participação de um valioso elenco de atores.

No vazio deixado pela morte do Shredder, o domínio do Foot Clan intensificou-se nas ruas que as Tartarugas chamam de lar. Está, portanto, na hora de recuperar a liberdade e equilíbrio de outrora. O crime está a mudar de mãos e antigos inimigos estão reaparecendo, pelo que as Tartarugas encontram-se a aprender sobre o que significa proteger a cidade que, muito mudou durante a sua ausência.

Empire City baseia-se em décadas de histórias das Tartarugas Ninja, equilibrando o perigo e combate nas ruas com o humor, a emoção e a dinâmica familiar que definem a série.

Leonardo, Raphael, Donatello e Michelangelo estão equipados com suas armas emblemáticas, projetadas para fazer o jogador se sentir como um verdadeiro mestre ninja (tartaruga), graças à imersão proporcionada pela jogabilidade e pelo VR. Golpes, defesas e estocadas exigem movimentos físicos reais, permitindo que os jogadores se envolvam completamente na experiência enquanto carregam as suas armas e se preparam para desferir os seus ataques.

O sistema de progressão e as evoluções dos personagens em Empire City são facilitadas por novos equipamentos e dispositivos que podem ser adquiridos na bancada de trabalho de Donny, e exigem novas abordagens para serem dominados. Tudo isto substituindo os tradicionais aumentos de atributos ou árvores de habilidades.

“Estamos a construir uma Empire City de forma a ser a experiência definitiva de fantasia do universo das Tartarugas Ninja, e isso só funciona se os jogadores puderem jogar com as suas Tartarugas favoritas da forma que bem entender”, disse Ace St. Germain, CEO da Beyond Frames Entertainment.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City será lançado em exclusivo para VR durante o próximo ano de 2026.