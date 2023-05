Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como consigo alargar a minha rede Wi-Fi em casa?

Bom dia, queria pedir uma ajuda. Tenho WiFi 6 1Gbps/100mbps fibra total até casa e 2 Plumes da NOS, um deles ligado ao router por cabo e outro via WiFi como extender de sinal para uma área da casa e preciso de mais um ou seja 2° extender via WiFi para outra área da casa, sugestões qualidade preço? E questão são compatíveis com os Plumes da NOS? Ou seja, posso ligar esse repetidor aos Plumes? Como tenho agora só acrescentar este! Ou terá de ser 3 novos iguais? Obrigado Cumprimentos, Marta Brandão

Resposta:

Marta,

Apesar de parecer mais simples e mais completa, a solução de repetidores não consegue bater o que as powerline oferecem em termos de largura de banda.

A primeira solução tem de sacrificar uma das bandas para a comunicação, deixando apenas a outra para a comunicação.

Por outro lado, ao usar uma solução powerline está a usar uma estrutura física e que consegue garantir velocidades de comunicação muito maiores.

Assim, e para complementar o que tem em casa, a solução que propomos é uma baseada em powerline, que encontra de várias marcas.

Esta é igualmente segura e fiável. Por outro lado, pode a qualquer momento mover os pontos e garantir rede em qualquer lado da casa a necessitar de rede.

[Respondido por Pedro Simões]

Como posso cifrar os meus discos externos e ter proteção?

Boa tarde, Sendo um seguidor do vosso site há bastante tempo, e apreciando a forma como respondem às questões postas no vosso consultório Pplware; tenho uma questão que gostaria de colocar, saber a vossa opinião e forma de resolução. Possuo alguns discos rígidos, que se encontram praticamente cheios, aos quais pretendia aplicar uma encriptação. Uma vez que se encontram quase cheios, será ainda possível fazer uma encriptação ? Se fosse possível, nesse caso, que programas aconselham para efetuar a dita encriptação ? Desde já agradeço antecipadamente a vossa atenção pelos esclarecimentos prestados. Os meus cumprimentos e continuação de bom trabalho. Francisco Ribeiro

Resposta:

Francisco,

A solução que, provavelmente, melhor se adequa ao que pretende, e da forma mais simples, será o BitLocker da Microsoft. Basta ter o Windows na versão Pro para que esse recurso esteja disponível.

A encriptação é feita progressivamente onde poderá utilizar as drives mesmo enquanto são encriptadas. Essa encriptação poderá ser feita de duas formas: ou utilizando o chip TPM existente no computador; ou no caso de não ter o TPM, será necessário um passo de verificação no login da sessão.

A partir daí, toda a utilização é transparente, nem necessidade de fazer o que quer que seja para aceder aos dados.

[Respondido por Hugo Cura]

Que SSD devo escolher para melhorar o meu portátil?

Olá, acompanho o sítio da PPLWare diariamente e uma vez mais venho socorrer-me da vossa ajuda. Tenho um portátil LENOVO Legion 5 15IMH05H-213-81Y6 e nele tenho instalado um SAMSUNG de 500GB. O armazenamento suporta SSD NVMe PCIe 3.0 x 4. Como desejo aumentar a capacidade para 1 ou 2TB, constato que já há no mercado SSDs PCIe 4.0 (os recentes modelos 980 e 990 PRO). A questão é se o portátil beneficia com os novos SSD ou deverei ficar por um 970 PRO, este o último com versão 3.0? Desde já o meu muito obrigado. Cumprimentos, José Manuel

Resposta:

José,

A questão que se trata aqui é, portanto, a diferença entre PCIe 3.0 e 4.0.

De acordo com a especificação da interface, a versão 4.0 consegue o dobro da largura de banda da versão 3.0. Em valores máximos, o PCIe 3.0 4x consegue uma largura de banda de 4GB/s, e o PCIe 4.0 4x consegue 8GB/s.

Em termos práticos, e comparando por exemplo os modelos da mesma geração, nomeadamente o Samsung 980 (PCIe 3.0) com o Samsung 980 Pro, resulta que o desempenho quase que duplica em todos os casos (sequencial ou IOPS) mas na verdade, na prática, o utilizador não vai conseguir notar essa diferença na esmagadora maioria das tarefas. Só em situações muito específicas será possível tirar alguma vantagem da versão mais rápida, e isto sem esquecer que o 980 Pro (que não difere muito do sucessor) consome quase 50% de energia a mais que a versão não-Pro.

Quanto ao seu caso em particular, ainda menos vantagem terá, pois a versão PCIe 3.0 x4 (suportado pelo computador) não tem largura de banda suficiente para extrair o máximo do 980 Pro, pelo que não iria tirar o proveito adicional da versão mais rápida, ainda que tal fosse acontecesse esporadicamente.

Resumindo, as versões 970 Pro ou 980 serão o máximo adequado para o computador que tem.

[Respondido por Hugo Cura]

Como posso calar os sons incómodos do meu browser?

Boa tarde, Costumo utilizar o site suecalandia.com, de jogos de cartas, ao mesmo tempo que ouço música ou oiço TV. O site suecalandia.com "martela-me" com publicidade visual e sonora, ainda por cima bem mais audível que a emissão áudio dos outros sites. Há alguma forma de silenciar um site enquanto se mantém outro a emitir áudio? Grato desde já pela atenção. Os melhores cumprimentos Armando Machado

Resposta:

Armando,

Sim, há uma funcionalidade disponível precisamente para o que pretende.

O exemplo que dou é do Chrome, por ser o browser predominante, mas eventualmente poderá ser possível com todos os outros.

Para silenciar totalmente o som proveniente de um determinado separador, basta abrir o menu de contexto desse separador (clique direito) e escolher a opção “Desativar som do site”. Assim, de forma permanente (mantém-se mesmo após fechar e voltar a abrir), o som proveniente desse site estará sempre desativado até que o volte a ativar. Simples e rápido.

[Respondido por Hugo Cura]

O que vou ter de fazer quando o Windows 10 perder o suporte?

Olá Pplware, Tenho uma dúvida que me tem estado a dar voltas à cabeça, sem que a consiga ou saiba responder. Assim, resolvi recorrer à vossa preciosa ajuda para assim ficar esclarecido. O meu PC não tem, aparentemente, o hardware necessário para correr o Windows 11. A Microsoft mostra-me essa mensagem por diversas vezes e não parece mudar nada. Ora se o Windows 10 só tem suporte até ao ano de 2025, com vou eu ter atualizações depois dessa data? Agradeço que me expliquem e que me digam como vou ter de fazer nessa altura. Obrigado, Joaquim Matias Nunes

Resposta:

Joaquim,

Essa é uma realidade que não parece ir mudar no futuro próximo. A Microsoft tem mesmo marcado o fim d Windows 10 para 2025, altura em que deverá simplesmente deixar de lançar atualizações, quer de novidades, quer de segurança.

A ideia de Microsoft para estas situações é que quando esse momento chegar os utilizadores devem trocar as suas máquinas por modelos mais recentes e que suportem a nova versão do Windows. É de longe a mais perfeita, mas é a mais lógica, dado que o hardware não ter suporte.

Ainda assim, há ainda 1 ano e meio de utilização em que o Windows 10 pode ser usado. Por outro lado, o seu portátil não deverá ser recente, visto não ter os requisitos mínimos. Isto significa que até ao momento do fim do Windows 10, provavelmente terá de mudar de equipamento.

[Respondido por Pedro Simões]

