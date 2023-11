Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

O meu Xiaomi Redmi Note 10 Pro vai receber o HyperOS?

Olá, boa tarde. Vi agora que a Xiaomi vai em breve deixar de usar a Miui e vai lançar o HyperOS. O meu smartphone é um Xiaomi Redmi Note 10 Pro e pelo que já li, o Miui 15 (se ainda for lançado como Miui) irá ser a última grande atualização por parte da Xiaomi para este modelo. Pergunto o seguinte: será que mesmo depois do período normal de atualizações ter findado se poderei vir a ter a possibilidade de receber no futuro atualizações referentes ao HyperOS? Obrigado. Tiago Peloiro

Resposta:

Tiago, do que temos lido vindo da Xiaomi, temos boas notícias para si. A MIUI 15 não chegará ao mercado e aos smartphones por uma simples e muito boa razão.

Esta será substituída pelo HyperOS e assim será a atualização que a marca vai lançar para os seus smartphones.

Com esta possibilidade, o seu Xiaomi Redmi Note 10 Pro estará (aparentemente) elegível para receber a novidade da Xiaomi.

Alertamos, no entanto, que estamos ainda no campo da especulação e sem ainda qualquer confirmação da própria Xiaomi.

[Respondido por Pedro Simões]

Que mensagem é esta que o WhatsApp me mostra?

Olá, Pplware. O assunto que vos exponho é o seguinte: No que respeita ao WhatsApp, por vezes surge-me a informação que a imagem acima ilustra e que resulta na falha da entrega das mensagens, normalmente quando estas se tratam da partilha de arquivos em PDF. Esta situação acontece ocasionalmente e sem que perceba por que razão. A app está atualizada e instalada num iPhone X com a última versão do iOS disponível. Constato que, de entre um grupo de cerca de 50 elementos, apenas eu experiencio esta situação, pelo que presumo que o problema esteja do meu lado. De referir que não tenho os dados ligados constantemente pelo que é raro receber as mensagens 'em direto'. Agradeço desde já a atenção dispensada. Nuno Costa

Resposta:

Nuno, infelizmente essa mensagem é uma velha conhecida do WhatsApp e que tem sido mostrada ao longo dos últimos anos em alguns casos especiais. O serviço de mensagens da Meta tem até uma página de suporte dedicada a esta questão e que pode ajudar.

Segundo o WhatsApp, por vezes, pode ver a mensagem acima em vez do conteúdo enviado por um contacto. Devido à encriptação ponto a ponto, pode ter de aguardar até o telemóvel dessa pessoa estar ligado à internet para receber a mensagem. Isto acontece se o remetente ou o destinatário tiverem reinstalado o WhatsApp recentemente, ou se estiverem a usar uma versão antiga.

Para acelerar o processo:

Peça ao remetente da mensagem para abrir o WhatsApp no respetivo telemóvel.

Certifique-se de que ambos estão a usar a versão mais recente do WhatsApp.

Assim, e com esta ajuda deverá conseguir ultrapassar este problema e garantir que recebe todas as mensagens em tempo real e com todos os anexos.

[Respondido por Pedro Simões]

Porque perde o meu Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ a ligação ao Wi-Fi?

Boa tarde, Dede ja os parabéns pela pagina , é sempre útil e ficarmos a par das novidades. Sendo fãs de tecnologia, tenho algo caricato, na qual queria saber se poderiam sugerir a solução. Em agosto comprei um redmi note 12 pro+. Agora tenho um problema, apps como Pinterest Instagram Facebook olx, como carregam paginas fotos etc, via WiFi acontece com alguma frequência não funcionar como se tivesse a internet desligada, mas se usar os dados moveis essas apps funcionam sem problema. Inicialmente vi as permissões, pensei que fosse o recetor de wifi danificado, mas nao pode ser pois o YouTube e Spotify por exemplo já funciona por WiFi.. Será algum tipo de configuração/bloqueio que esteja ativo? Obrigado pela ajuda e tempo em ajudar caso consigam. Cumprimentos, André Pereira

Resposta:

André,

Este é um problema que já vimos acontecer algumas vezes nos smartphones Xiaomi. Não existe uma receita para a resolver, mas é certo que está no Wi-Fi e na forma como este se liga.

Para o resolver pode tomar algumas medidas simples, mas que vão ter um impacto grande. Em primeiro lugar deverá desativar nas definições, dentro do Wifi e na secção Assistente de Wi-Fi, o modo para selecionar as melhores redes automaticamente.

Se ainda assim não surgir a correção para o problema, há um outro ponto que poderá tentar, ainda que seja mais agressivo. Em qualquer smartphone Android, os utilizadores podem fazer uma reposição de fábrica para a parte Wi-Fi, redes móveis e Bluetooth.

Na prática, elimina todos os dados destes componentes, apagando também as redes Si-Fi conhecidas e as ligações Bluetooth presentes. Isso vai levar a que tenha de refazer estas ligações com os dispositivos externos.

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo ligar a Internet de casa à minha garagem?

Boa tarde, Moro num 2º andar e preciso de ter Wi-Fi na garagem. Qual a melhor forma para ter acesso? Obrigado Isabel Cavaco

Resposta:

Isabel, em muitos casos a ligação elétrica das garagens vem diretamente da casa dos seus proprietários. Isso significa que poderá existir uma ligação entre o quadro elétrico presente na sua casa e a sua garagem.

Caso exista, o mais simples é mesmo colocar uma solução powerline, onde uma das unidades estará junto do seu router e ligado a uma tomada elétrica. A segunda unidade será ligada na sua garagem, de onde poderá ligar-se à sua rede, quer seja por cabo, quer seja por wi-fi, dependendo do que o seu kit powerline oferecer.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.