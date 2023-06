Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como posso mudar de smartphone e levar os dados?

Olá Pplware, Estou prestes a comprar um smartphne novo e queria saber se no Android, tal como acontece no iPhone, existe uma forma simples de transferir os meus dados entre o velho e o novo. Do que li, não existe uma forma declarada para o fazer e temos de recorrer ou a ferramentas externas ou fazer todo o processo manualmente. Conseguem ajudar-me? Que app devo usar? Obrigado, Mateus Gnçalves

Resposta:

Mateus,

A solução para migrar os dados entre 2 smartphones não é simples e nem sequer é proporcionada pela Google

Existe efetivamente um processo que permite que alguns dados, mas está associado à conta do utilizador na Google, mas que está longe do pretendido.

O que pode e deve aproveitar são as ferramentas dos fabricantes e que permitem que faça a transposição de dados e apps entre os 2 smartphones.

Estas muitas vezes até estã integradas no processo de configuração e são simples de usar, bastando uma rede wifi.

[Respondido por Pedro Simões]

Que browser recomendam para o Windows 7?

Pplware, preciso da vossa ajuda numa situação que me está a preocupar. Do que li esta semana, o Firefox vai também abandonar o meu querido Windows 7 e eu estou prestes a ficar sem propostas para este sistema. Assim, a minha pergunta é uma. Qual a proposta que recomendam para substituir o Firefox e que se mantenha a funcionar por muito tempo. Obrigado, Daniel Costa

Resposta:

Daniel,

a resposta para essa questão é apenas uma. Só temos mesmo uma proposta para lhe fazer neste campo e que poderá ser depois usada por muito tempo.

Falamos apenas da atualização do Windows 7 para o Windows 11, quer seja direta, quer passando pela versão anterior.

Não adianta estar a prolongar este problema por muitos mais anos e a estar exposto a problemas, que podem ser de segurança.

[Respondido por Pedro Simões]

Como desligar a impressão de uma multi-funções?

Bom dia, mais uma vez recorro a vocês para me ajudarem a resolver um problema. Tenho uma impressora multifuncional Epson TX560WD que começou a apresentar uma mensagem de erro no visor, pedindo para desligar e ligar novamente, não permitindo sua utilização (nem impressão, nem scanner). Toda vez que desligo e ligo novamente, ela fica tentando alguma coisa (algum teste?) e emite a mesma mensagem pedindo para desligar/ligar. Após várias tentativas de resolver o problema, levei à uma assistência técnica que me informou não ser possível sua recuperação por não encontrar a peça para reposição. Sabendo que o scanner da impressora estava funcionando antes do problema, pergunto à vocês o seguinte: Há alguma maneira de desativar a função de impressão deixando somente a função de scanner funcionando? Desde já agradeço a atenção de vocês, Euclides Machado

Resposta:

Euclides,

Não me parece que isso seja possível sem resolver o problema que impede o normal funcionamento do aparelho.

Um multifunções precisa de estar plenamente para operar, precisamente porque é multifunções. Se quer tirar uma cópia, vai precisar do sistema de digitalização e de impressão, pelo que é totalmente compreensível essa restrição de funcionamento.

É normal que, no arranque, esses aparelhos façam algumas verificações para haver “sinal verde” para o seu funcionamento. Se algo não está bom, precisará de intervenção.

Não perca mais tempo, vai precisar de um novo.

[Respondido por Hugo Cura]

Afinal a Netflix está mesmo a bloquear a partilha de contas?

Bom dia Pplware, Apesar de todas as notícias e conversas, a verdade é que nunca deixei de ter o Netflix a funcionar na minha casa com uma conta partilhada. Não pretendo que eles me barrem este acesso, mas fiquei curiosa com todo este processo e que aparentemente não me está a afetar. Há alguma razão para isso? Obrigado pela resposta, Joana Martins

Resposta:

Joana,

O processo de controlo de contas foi começado no início deste ano e não deverá ser interrompido.

O que pensamos estar a acontecer no seu caso é simples e poderá ser usado por muitos para o contornar.

Falamos de não estar a usar a conta num TV mas sim no PC ou no tablet.Nestes dispositivos e em outros similares, as contas continuam a funcionar sem qualquer problema.

Ainda assim, nada impede que de futuro a Netflix não aumente o controlo e aplique também alguns bloqueios em novos dispositivos no futuro.

[Respondido por Pedro Simões]

Posso instalar o Windows 11 sem uma conta Microsoft?

Meus amigos do Pplware, Tenho de reinstalar o meu Windows e estou a pensar dar o passo definitivo para o Windows 11. Tenho gostado do que já vi este sistema e é hora de mudar. A minha grande dúvida é se tenho mesmo de usar uma conta Microsoft para poder terminar o processo de instalação. Não tenho qualquer problema em usar a minha conta, mas não queria os meus dados na Microsoft e a servirem para um qualquer fim. Obrigado, Paulo Vieira

Resposta:

Paulo,

O ideal é mesmo usar a conta Microsoft, que a empresa tem tentado forçar que os utilizadores a usem de forma recorrente.

Assim, o ideal é mesmo avançar com a utilização dessa conta e garantir que o Windows 11 fica preparado para tirar ao máximo o que a Microsoft preparou.

Não são apenas os dados que diz serem enviados, mas sim cópias de segurança de alguns elementos que mais tarde podem ser repostos em caso de problemas.

O nosso conselho é que siga as instruções e as indicações da Microsoft e que instale o Windows 11 com a c

[Respondido por Pedro Simões]

