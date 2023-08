Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como descobrir que ficheiros eliminar no Android?

Olá Pplware, tenho um problema no meu Android e que certamente vão conseguir ajudar-me a resolver. Como acontece certamente com todos, o meu telefone tem já alguns anos e está cada vez mais cheio de tralha, que não consigo apagar. Recorrentemente recebe alertas para apagar, mas sinceramente não sei o que devo eliminar e nem sequer se o devo fazer. Assim, a minha questão, como devem ter já percebido, é o que devo apagar para libertar espaço e poder voltar a usar o smartphone. Obrigado, Vitor Cunha

Resposta:

Vitor,

A resposta a essa questão poderá ser muito mais simples do que pode pensar. Existem muitas ferramentas dedicadas a encontrar o lixo que pode remover no seu Android, mas há uma que é especial.

Falsos da app Files, criada pela Google para gerir ficheiros no Android. Esta tem, para lá das suas funcionalidades básicas, a capacidade de encontrar ficheiros que podem ser removidos do Android e outras coisas que poderá eliminar para ganhar o espaço que tanto precisa.

Teste a app e certamente irá ganhar espaço para continuar a usar o seu smartphone Android sem qualquer problema.

[Respondido por Pedro Simões]

Posso instalar o Windows 11 diretamente sem instalar os outros?

Olá amigos da tecnologia, O meu Windows 11 parece que está a entrar numa onda de problemas e eu quero evitar. Noto o sistema mais lento e sempre com um ou outro alerta que surge do nada. Como quero resolver de forma simples o problema, decidi formatar a máquina e instalar novamente o sistema operativo. A minha grande questão é mesmo se o vou conseguir fazer ou se vou ter problemas. A situação é simples de entender, visto que este PC veio inicialmente com o Windows 7 e eu fui depois atualizando sempre que surgia uma nova versão. Aguardo resposta vossa, agradecimento assim o vosso tempo. Francisco Silva

Resposta:

Francisco,

A sua pergunta tem muita lógica, mas tem também trazido alguns problemas numa reposta rápida e simples para os utilizadores.

Visto que foi fazendo as atualizações sempre de forma autorizada e oficial, com o suporte da Microsoft, a sua licença de utilização do novo sistema é transposta para essa máquina, sem qualquer problema.

Para dar esse passo, algo que muitas vezes é essencial e necessário, só precisa mesmo do ISO do Windows 11 e depois fazer uma pen de instalação, seguindo os passos já conhecidos.

Também a instalação será simples, bastando seguir os passos que forem apresentados, ficando assim com uma instalação fresca do Windows 11 e preparada para muito mais.

[Respondido por Pedro Simões]

Como ultrapassar este problema do meu site?

Boa noite, caros amigos. Escrevo-vos este e-mail para pedir a vossa ajuda no sentido de tentar ajudar a minha esposa que tem um blog de culinária e que tem apresentado um problema de há uns meses para cá e que é o seguinte: quando se acede ao blog http://ratolinha.blogspot.com/ e se clica no template ou outro qualquer ponto aparece uma página em branco a indicar um url que eu penso que seja adware malicioso. Já demos imensas voltas para tentar solucionar o problema , mas nenhum de nós tem conhecimentos para tal.

como eu sou um leitor acérrimo dos vossos artigos no sapo.pt lembrei-me de vos contactar para que alguma luz se faça no sentido de resolver este problema que a Google tem pressionado a tal e deu uma data limite que está próxima.

esperando não abusar da vossa boa-vontade, aguardo por uma resposta da vossa parte, seja ela qual for. Agradecendo desde já a vossa atenção, despeço-me com abraços para toda a equipa do Pplware. Francisco Sousa

Resposta:

Francisco,

Após visitar o blog que referiu, não encontrei a situação descrita. É facto que o blog tem uma publicidade invasiva, que interrompe a normal navegação, mas em situação alguma me foi apresentado o que descreve.

Deixo três sugestões:

abra o blog utilizando o modo de navegação anónima do browser (ou incógnito). O objetivo é que nenhuma extensão seja utilizada, no sentido de tentar identificar se será uma extensão que adiciona publicidade (sim, existe esse tipo de adware). instale um Adblocker (uBlock Origin, por exemplo) para perceber se o problema continua a surgir. Todo o tipo de publicidade deverá ficar bloqueado, pelo que, mais uma vez, se algo surgir, poderá ser um problema de algo camuflado no browser experimente outro browser

Boa sorte!

[Respondido por Hugo Cura]

Como tirar esta publicidade do meu Android?

Olá Pplware,

Preciso da vossa ajuda para ver o que se passa com o meu telefone, que tem apresentado um comportamento estranho e anormal. Do nada, como sempre, passou a apresentar publicidade, algo que não quero ter presente, dado que é incomodo. Pergunto como isso pode ter acontecido e como poderei resolver esta situação verdadeiramente anormal e fora do que entendo ser aceitável. Obrigado, Nuno Duarte

Resposta:

Nuno,

Essa situação pode ser muito complicada de resolver. Provavelmente está associado a uma das últimas apps instaladas.

O que recomendo é que consulte a loja de apps do Android e que determine quais as últimas apps a serem instaladas ou atualizadas.

Uma vez feita esta identificação, só precisa de remover a app e garantir que a publicidade indesejada foi também removida do smartphone.

De futuro, deverá ter um cuidado acrescido com as apps que instala, para evitar ter surpresa deste tipo.

[Respondido por Pedro Simões]

