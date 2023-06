Taxas máximas de álcool: Valores das multas em vários países

As leis sobre condução sob o efeito do álcool em todo o mundo podem variar de país para país. Enquanto algumas jurisdições aplicam uma política de baixa tolerância à prática de infrações, outras são mais tolerantes. Conheça as taxas máximas de álcool no sangue em vários países.

O limite de álcool no sangue de Portugal é de 0,05%,...

Os condutores têm uma falsa sensação de confiança e perdem as suas inibições sob influência de álcool, o que faz com que corram mais riscos. Apesar da taxa em que o álcool desaparece da corrente sanguínea ser de aproximadamente 0,015 g/100 ml por hora, este ainda pode aparecer numa análise ao sangue durante 12 horas.

O limite em Portugal é de 0,05%, uma limitação também estabelecida em países como a França, Itália, Espanha e Croácia. Pode saber mais aqui.

Mas como é que isto se compara a outros países em todo o mundo?

Na Polónia, o limite é bastante mais rigoroso (0,02%), com a Índia a ter um limite semelhante de 0,03%. Já o Chile tem um limite de 0,03-0,08% para ser considerado condução sob influência de álcool. O Brasil tem atualmente um limite de 0,06%, enquanto a Nova Zelândia - à semelhança da Europa - tem um limite de 0,05%. Qualquer nível acima destes limites será considerado condução sob o efeito de álcool e sujeito a multa.

Existem multas para punir qualquer pessoa apanhada a conduzir acima do limite legal, podendo estas ser diferentes em todo o mundo. A tabela apresenta o valor das multas por excesso de álcool em vários países segundo refere o DiscoverCars.com.

A taxa de álcool no sangue representa a percentagem de álcool que está concentrada no sangue. Por exemplo, uma taxa de 0,10% significa que o sangue de um indivíduo contém uma parte de álcool por cada 1000 partes de sangue.

