Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

É melhor trocar a pasta térmica do CPU para não aquecer?

Boa tarde, Tenho um portátil gaming, já há uns anos, reparei que tem ultimamente aquecido mais to que o normal, mesmo não estando muito calor… A minha dúvida passa, por saber qual será uma para térmica entre tenho de qualidade/preço Obrigado, Miguel Ferreira

Resposta:

Olá Miguel,

No que respeita a pastas térmicas, a Arctic é das marcas com melhores resultados desde há imensos anos, e continua a ser das melhores. Por essa razão, é a marca que recomendo.

Atualmente, o modelo mais popular e mais em conta é Arctic MX-4, existindo também a MX-6, ligeiramente superior (no desempenho e no preço).

No entanto, antes de proceder a essa operação, recomendo que se certifique que toda a ventilação do dissipador está desobstruída, entrada e saída de ar. Geralmente, é a razão mais comum para o aquecimento, e pra limpar será obviamente necessário abrir o chassis.

É verdade que com o passar dos anos, as pastas térmicas perdem eficiência, mas não o suficiente para que seja notada com tanta evidência. Se tiver havido uma deslocação do dissipador, então sim, é possível que haja um aumento de temperatura significativo.

[Respondido por Hugo Cura]

Algum site para troca de dispositivos Apple?

Bom dia, recentemente creio ter visto uma publicação no blog do Pplware, sobre a troca de dispositivos Apple. Creio que era um website onde era possível colocar o meu iPad (por exemplo) e trocar por com alguém que tivesse um Macbook e pretendesse essa troca. Sabem-me dizer qual era esse website? Obrigado. Cumprimentos, Ricardo Correia

Resposta:

Olá, Ricardo,

Para esse fim que procura, creio que não partilhámos nada.

Contudo, deixamos-lhe a sugestão deste outro serviço, que, por sua vez, compra o dispositivo que o Ricardo pretende vender e encarrega-se de todo o processo.

[Respondido por Ana Sofia Neto]

O Huawei P40 Pro ainda é uma boa compra nos dias de hoje?

Olá boa tarde. Gostaria de vos dar os parabéns pelo trabalho que fazem diariamente e aproveitar para colocar uma questão. Tenho a possibilidade de comprar, usado, o Huawei P40 pro por menos de 200€. Desde 2015 que uso a marca, por isso quando vi a oportunidade, e conhecendo o dono do Tlm, vi que o mesmo está como novo. Ora conhecendo tb a questão da ausência dos serviços Google, sei que a Apple gallery da Huawei evoluiu imenso nestes últimos anos desde o Ban dos USA. Este P40 pro já tem o emui 12 e pelo que li receberá o emui 13. Tem correção de segurança da Huawei de agosto 2023, portanto a marca ainda lhe dá suporte. Tudo funciona corretamente. Fiz um teste a bateria pelo antutu e deu me 83% de capacidade. Acham um bom investimento, pese embora o tlm já não ter garantia? Como conheço bem a loja de apps da Huawei o ban, não me afeta muito. E de facto o tlm está muito bem estimado. Agradeço desde já a vossa resposta e ou sugestões. Atenciosamente Bruno Lopes

Resposta:

Bruno,

Efetivamente esse smartphone poderá ser um problema para outros potenciais utilizadores. Com a ausência de serviços Google, teria um problema para conseguir explorar a 100% o que este oferece.

No entanto, e dada a sua aparente não dependência desses serviços, parece-nos uma boa compra. O hardware, como descreve, estará muito bom e conhece a utilização que o equipamento teve.

A nossa recomendação vai para que compre o Huawei P40 Pro e que explore ao máximo o que este smartphone tem para oferecer. As câmaras são excelentes e mesmo com alguns anos vão conseguir competir com muitos outros equipamentos.

[Respondido por Pedro Simões]

Porque é que o meu smartwatch aparece 2 vezes no iOS?

Bom dia Recentemente comprei um Smartwatch s3 active da xiaomi. Ao configurar o dito cujo no iphone mudei o nome da conexão e desde aí reparei que o Smartwatch passou a aparecer duas vezes na pesquisa Bluetooth do iphone. Uma com o nome de fábrica e outro com o nome que eu escolhi. Como posso resolver isto? Atenciosamente Nuno Nolasco

Resposta:

Olá Nuno,

Isso pode acontecer porque o smartwatch se mantém no estado visível mesmo após estar emparelhado, o que na verdade não seria suposto.

Explore nas opções de ligação bluetooth do smartwatch, na tentativa de perceber se é possível desativar a visibilidade do dispositivo.

Se não for possível, a melhor solução será mesmo desemparelhar o dispositivo (com o nome definido manualmente), voltar a emparelhar e manter o nome definido por omissão, já que o iOS não é capaz de os considerar como sendo o mesmo dispositivo (mesmo ambos tendo o mesmo endereço bluetooth). Dessa forma, deverá aparecer apenas um dispositivo listado.

[Respondido por Hugo Cura]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.