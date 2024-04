Threads já tem 150 milhões de utilizadores mensais

O Threads apareceu tímido e, aos poucos, foi reunindo utilizadores. Aliás, a rede social da Meta, que chegou para rivalizar com o outrora Twitter, tem já 150 milhões de utilizadores mensais.

Os números foram partilhados por Mark Zuckerberg, a cara da Meta, e dão conta de um crescimento muito promissor, que continuam "a trajetória que espero ver". O Threads já reúne 150 milhões de utilizadores mensais, num aumento de cerca de 20 milhões de novos utilizadores desde fevereiro.

Conforme recordado, a aplicação acumulou mais de 100 milhões de downloads na primeira semana, tendo registado uma queda, posteriormente. Apesar disso, o crescimento dos últimos seis meses tem sido mais consistente, levando Zuckerberg a especular que a rede social poderá ser a próxima aplicação do Meta com mil milhões de utilizadores.

Curiosamente, o Threads, que surgiu para complementar a proposta do Instagram e para rivalizar com o X, parece estar a ter um desempenho superior ao do saudoso Twitter.

Segundo as estimativas da empresa de análise Apptopia, citada pelo Business Insider, o Threads tem mais utilizadores diários nos Estados Unidos do que o X - por sua vez, este tem 550 milhões de utilizadores diários em todo o mundo.

Para já, o Threads não apresenta publicidade e, por isso, não gera rentabilidade à Meta, como o Instagram ou o Facebook. Não é certo, porém, que vá ser sempre assim. Se o crescimento se mantiver, podemos assistir à chegada dos anúncios. Afinal, Zuckerberg já mencionou que a empresa só irá "concentrar-se na monetização" após a rede social crescer o suficiente.