Ainda que seja um sistema que tem uma dependência muito grande da sua interface, o Windows tem recebido da Microsoft alguma atenção especial. Esta tem conseguido automatizar os processos de atualização das apps e a sua loja ajuda todos de forma única. Os programadores têm aproveitado estas ferramentas e o WingetUI é a prova disso. A última atualização vem melhorar ainda mais o que oferece.

Pode não ser conhecido por muitos, mas o Winget é uma das muitas pérolas que a Microsoft tem para o Windows. Este pequeno software permite aos administradores e aos utilizadores atualizarem as suas apps de forma silenciosa e de fontes confiáveis. Tudo se processo no Terminal, dispensando qualquer interface.

Claro que para muitos, habituados a interagir assim com o Windows, interface é indispensável. É assim que surge o WingetUI, para dar uma cara a esta proposta da Microsoft e facilitando o processo. Claro que evoluiu e dá agora acesso a muitas mais fontes de apps e de informação.

Com a última atualização do WingetUI, os seus programadores procuraram dar ao utilizador ainda mais informação e agilizar mais o processo de atualização. Algo que se destaca é mesmo a chegada dos widgets, que permitem controlar quais as apps que estão para atualizar.

Ao mesmo tempo, inclui suporte para PowerShell Gallery e WingetUI Widgets, facilitando a instalação de pacotes CLI e a gestão de atualizações de pacotes. A atualização permite ainda a personalização de locais de instalação para pacotes Winget e introduz a capacidade de desinstalar e atualizar pacotes.

Claro que estas são apenas as principais novidades e acima de tudo as mais visíveis para o utilizador. O trabalho feito para a versão 2.2.0 é muito grande e todas a novidades estão presentes na sua página do GutHub. A lista das novidades pode ser consultada e está presente aqui.

Esta é uma excelente opção para quem pretende agilizar o processo de atualização das suas apps, ao mesmo tempo que dispensa qualquer interface complicada. Com cada vez mais fontes de apps (o PowerShell Gallery é o 7.º gestor de pacotes presente) tudo fica mais simples e mais rápido. Teste e ficará preso a esta solução, certamente.