Microsoft traz novidade para o Windows que muitos pediam há vários anos

A Microsoft habituou os utilizadores do Windows a ter software essencial presente. Estas propostas são úteis, mas muitos querem ter a liberdade de as trocar por outras mais completas. Apesar de poderem trocar, as originais nunca desaparecem. Isso muda agora, com a Microsoft a oferecer a possibilidade de remover algum software do Windows, algo que era pedido há vários anos.

Microsoft muda as regras para o software

Sendo o sistema operativo mais usado, o Windows tem algumas obrigações implícitas. Deve dar aos utilizadores um leque de opções de software que estes necessitam e que garantem que este sistema pode ser usado para a maioria das tarefas sem extras. Ainda assim, os utilizadores querem controlo e escolher que apps usar, dispensando as propostas presentes.

A Microsoft tem obrigado muito do seu software a ser usado, indo ao limite de impedir que essas propostas sejam desinstaladas. Isso vai em breve ser alterado, fruto das políticas que a DMA obrigará para o Windows, outro dos afetados com as novas regras na Europa.

Em breve o Edge poderá ser desinstalado

Do que foi revelado pela própria gigante do software, o Edge passará em breve a poder ser desinstalado. Este browser tem sido uma das peças que muitos querem ver fora do Windows, algo que a Microsoft impedia que acontecesse, alegando ser essencial para o sistema funcionar.

Além do Edge, a Microsoft abre também outras portas para a remoção de software. Falamos da pesquisa na web do Bing que pode ser removida usando os mecanismos padrão do Windows que estão disponíveis para desinstalação, caso os utilizadores optem por fazê-lo.

Novidades do Windows para os seus utilizadores

A somar a isto, a Microsoft também permitirá a pesquisa na Web de terceiros na caixa de pesquisa na barra de tarefas do Windows. O Windows também fornecerá informações aos programadores sobre como criar feeds de notícias de terceiros no painel de widgets do Windows.

Por fim, a Microsoft também mudará o login no Windows. Deixará de ligar automaticamente os utilizadores a outros produtos e serviços que combinavam dados, inclusive Edge, Bing e o serviço Iniciar. Com esta mudança, o Windows volta a dar aos utilizadores algum controlo e uma escolha mais clara do que estes querem e podem usar.