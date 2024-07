Mozilla traz uma nova razão para os utilizadores usarem o Firefox e não o Chrome ou o Edge

O fim do Windows 7 e de outras versões posteriores do sistema da Microsoft veio trazer um problema. Muitas empresas de software seguiram o mesmo caminho, mas a Mozilla resolveu tomar uma posição diferente. A criadora do Firefox revelou que continuará a suportar o Windows 7 e outros sistemas descontinuados, oferecendo uma alternativa aos utilizadores.

A Mozilla, a empresa que desenvolve o Firefox, revelou que decidiu alargar o suporte do Firefox no Windows 7 e em outros sistemas operativos Windows mais antigos. Foi além do suporte oficial da Microsoft e partilhou um cronograma de atualizações surpreendente para o Firefox.

No mês passado, Byron Jourdan, membro da equipa de gestão de produtos da Mozilla, partilhou os planos da empresa para o Windows 7 e mais além. Anunciou que prevêem expandir o suporte ao Firefox. Jourdan confirmou que o suporte alargado também cobrirá o Windows 8 e 8.1.

Atualmente, as versões com suporte alargado do Firefox apenas suportam o Windows 7 até dezembro de 2023. No entanto, Jourdan disse que a Mozilla está a prever suportar versões mais antigas do sistema operativo durante mais tempo, desde que a utilização se mantenha elevada.

O suporte alargado garante que os utilizadores do Windows 7, 8 e 8.1 obtêm as funcionalidades mais recentes e permanecem protegidos contra vulnerabilidades de segurança. No entanto, a Microsoft não suporta o Windows 7 e o Windows 8/8.1 há anos. Como resultado, ferramentas populares como o Chrome da Google não receberam atualizações.

Segundo os dados da Statcounter, o Windows 7, 8 e 8.1 representam ainda 3% do mercado de desktops. No entanto, a Mozilla quer reter os utilizadores, alargando o suporte do Firefox aos dispositivos que executam estes sistemas.

O gestor de produto observou que a data de fim do suporte ainda não foi finalizada, mas o suporte continuará enquanto a utilização mensurável continuar. Estas são excelentes notícias e que assim trazem uma nova vida ao Windows 7 e às restantes versões deste sistema. A recomendação natural é a atualização, mas muitos optaram ou viram-se obrigados a ficar nesta versão.