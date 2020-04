Com o fim do Windows 7, esperava-se que os utilizadores dessem o salto para a mais recente versão deste sistema e assim ficarem protegidos. A verdade é que isso não aconteceu e muitos optaram por manter-se nesta versão.

Mesmo sem o necessário suporte, a Microsoft parece que continua a dar alguma atenção a este sistema. Isso foi visto recentemente com problemas de segurança que surgiram. Agora, e depois de ter apresentado o Edge para o Windows 7, resolveu dar mais tempo de suporte a este browser.

Suporte no Windows 7 alargado

A atualização é inevitável para quem ainda usa o Windows 7. Este sistema perdeu o suporte da Microsoft e a empresa tem alertado insistentemente para que seja dado esse passo essencial. Para além da segurança que deixou de existir, há ainda tudo de novo que está a ser perdido.

Ainda assim, a Microsoft parece não ter abandonado estes utilizadores e vai-lhes dando algum suporte necessário. A prova disso chega agora com o prolongamento do suporte do Edge neste sistema até julho de 2021.

Microsoft vai garantir segurança do Edge

Continuaremos a oferecer suporte ao Microsoft Edge no Windows 7 e no Windows Server 2008 R2 até 15 de julho de 2021. Esses sistemas operativos não têm suporte e a Microsoft recomenda que mude para um sistema operativo compatível como o Windows 10.

Como se pode ler no texto original da Microsoft, este suporte estende-se também a este browser no Windows Server 2008 R2 e terminará no dia 15 de julho de 2021.

Importa relembrar que é necessário que sejam instaladas as atualizações de segurança mais recentes do Windows 7. Só dessa forma o IE mode irá funcionar e terá os níveis de segurança necessários.

Windows 7 deve ser migrado assim que possível

A Microsoft ressalva que é importante que seja feita a atualização para um sistema operativo mais recente e, de preferência, suportado pela empresa. Só dessa forma é possível garantir a segurança dos utilizadores, dos seus dados e do próprio sistema operativo.

Presente nas mais recentes versões do Windows e mo macOS, o Edge deverá ter em breve uma versão dedicada ao Linux, onde poderá mostrar as suas capacidades. Este é atualmente um dos browsers que mais tem crescido, tendo inclusive ultrapassado o Firefox.