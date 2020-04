Desde que a Microsoft anunciou que ia refazer e reinventar o Edge que a expetativa era grande. Sabia-se que este browser seria baseado no Chromium, mas sem qualquer certeza do que a gigante do software iria ser capaz de criar.

Agora que está lançado e já em plena utilização, outras certezas existem e já se conhece realmente o que este browser é capaz. A sua adesão tem sido elevada e este tem conseguido ganhar um lugar de destaque. Um momento importante chegou agora, com o ultrapassar do Firefox.

O Edge já provou ser um browser muito capaz

Desde que a Microsoft mostrou o que queria fazer com o seu browser que se sabia que este seria uma melhoria face ao que tinha disponível. A decisão parecia acertada, com a utilização de uma base conhecida e com provas dadas na Internet e em outros browsers.

As escolher o Chromium, a Microsoft libertou-se do fardo de manter uma base que requeria atenção constante. Delega na comunidade e na própria Google esta responsabilidade, contribuindo também de forma ativa na melhoria deste browser e no que este poderá usar.

O Firefox perdeu o seu lugar

Sabia-se que a adesão iria ser grande, muito por culpa de ser o browser nativo do Windows 10, mas não se esperava que o salto dado fosse tão grande. Os números da NetApplications Market Share mostram que março foi um mês de viragem e de ocupar uma posição importante.

Do que é revelado, o Edge assumiu agora a segunda posição no mercado dos browsers, ultrapassando o Firefox e tendo apenas à sua frente o eterno líder, o Chrome. Em termos de mercado, o Edge conta agora com 7,59%, contra os 7,19% do Firefox. Bem longe está o Edge com 68,5%.

Microsoft escolheu bem o Chromium

Este crescimento do Edge parece estar a ser feito à custa de outros clássicos que têm estado a perder terreno. O mais óbvio é o Firefox, algo que não se esperaria que acontecesse. Também o IE 11 tem cedido utilizadores ao seu parceiro, num movimento interno dentro do próprio Windows 10.

Para muitos, a decisão da Microsoft em abraçar o Chromium poderá ter sido negativa, pois limita as ofertas a 2 browsers. A verdade é que os números agora revelados provam o contrário e dão razão à gigante do software. Também as novidades, entretanto recebidas, dão a mesma força a quem já elegeu este browser para o dia a dia.