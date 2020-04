Dica: Como saber quais as apps que mais dados consomem no Android

Se nos smartphones atuais o espaço já não é um problema, no geral, outros fatores existem e requerem uma atenção especial dos utilizadores. Um deles é evitar os consumos elevados de dados, que depois se podem traduzir numa despesa desnecessária para quem usa o telefone.

Esta pode não ser uma informação simples de obter para a maioria, mas se for devidamente procurada rapidamente é apresentada de forma muito direta e útil. Por isso, hoje apresentados a forma simples de chegar a estes dados.

Mais dados que a Play Store fornece

Apesar de não parecer lógico, a Google reuniu na Play Store um conjunto de opções e de funcionalidades que alargam ainda mais a sua utilização. Não se limita a ser apenas um repositório de apps, permitindo também obter informações essenciais, como as apps que mais dados consomem.

É precisamente neste último ponto que podem agir e assim gerir se querem ter presente essas apps que mais consomem dados. Basta que abram a Play Store e depois abram o seu menu. Aqui devem escolher a primeira opção, de nome Os meus jogos e apps.

A lista de apps que abusam

De seguida, e dentro da lista de apps instaladas, devem aceder ao separador adjacente, de nome Instaladas. Aqui podem consultar de imediato as aplicações que estão presentes no Android, e também o acesso a gerir o armazenamento utilizado no smartphone.

Esta lista poderá mostrar de imediato a lista de apps e alguns dados, como o espaço que ocupam e também os dados que estas consumiram. Podem alterar a ordenação com que essas apps são apresentadas nesta lista, carregando na opção da direita e escolhendo a opção Utilização de dados.

Dados consumidos surgem de imediato

Com a nova lista ordenada, esta dará acesso às mais que mais dados consomem. Basta que validem quais querem mesmo manter no smartphone e quais querem remover. Só precisam de escolher as aplicações a remover o Android e no final carregar no botão verde, localizado em baixo.

É desta forma simples que detetam quais as apps que potencialmente estão a consumir dados de forma anormal ou que não apresentam uma razão lógica para isso. Rapidamente trazem mais ordenação ao Android.