Telescola vai voltar! Alunos até ao 9.º ano vão ter aulas pela TV

O novo coronavírus está a obrigar as sociedades a mudar! O impacto financeiro vai ser enorme e há também que arranjar estratégias para a área da educação. O ministério da Educação e a RTP estão a analisar várias soluções com o objetivo de tornar realidade o terceiro período.

De acordo com as informações, a telescola vai voltar e as aulas, para alunos até ao 9º ano serão pela televisão.

A notícia está a ser avançada pelo jornal Publico que revela que as aulas do terceiro período serão pela TV. Segundo o jornal, a oferta vai ser criada em parceria com a RTP e usar canais disponíveis na TDT e outras plataformas da TV pública.

O PÚBLICO confirmou que o Governo tem vindo a trabalhar com o canal público com o objetivo de que a iniciativa arranque logo na primeira semana de aulas, com início previsto a 13 de abril, depois do período de férias de duas semanas que coincidem com o feriado religioso da Páscoa.

Mas como vai funcionar a nova “Telescola”?

De acordo com o que se sabe, terá um outro nome e um formato distinto daquele que os alunos conheceram a partir de 1965. Os conteúdos disponibilizados na televisão vão ser apresentados pelo Ministério da Educação como complementares ao acompanhamento que se pretende que os professores continuem a fazer à distância. O Ministério da Educação e RTP estão também a estudar soluções para que não haja sobreposições de programação para as famílias que têm mais do que um filho. Os conteúdos serão sempre responsabilidade exclusiva do ministério.

A nova Telescola será apenas para alunos até ao 9ºano. Para o ensino secundário estão também a ser definidas estratégias especialmente para os alunos do 11º e 12º ano, que têm exames nacionais agendados para a segunda metade de junho.

Na TDT, a RTP tem quatro canais (1, 2, 3, e Memória; a que se somam os canais regionais dos Açores e Madeira, com emissão nas respectivas regiões autónomas). Tendo em conta a natureza de cada um, a maior facilidade em libertar faixas horárias estará na RTP2 (que já tem dois blocos horários com programação infantil) e na RTP Memória.

Depois, há também a plataforma digital RTP Play, onde podem ser vistos conteúdos já emitidos em antena ou outros exclusivamente para este serviço. Porém, poderá haver ainda uma outra solução na TDT, mas implica negociar com a Altice: para além dos canais da RTP, da SIC, TVI e ARTV, a plataforma da televisão digital tem ainda espaço para mais dois canais, mas o seu uso para a telescola implica um processo mais demorado, revela o jornal.

Além dos conteúdos disponibilizados através de um dos canais disponíveis na TDT, a RTP vai também dar uma nova visibilidade à sua plataforma Ensina.