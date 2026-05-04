HONOR 600 chega a Portugal: IA e 200 MP redefinem gama média por 599€

A HONOR lançou em Portugal o novo HONOR 600, que se destaca pela tecnologia "AI Imagem em Vídeo 2.0" e uma câmara de 200 MP focada no desempenho noturno. Com uma bateria de 6.400 mAh e ecrã de 8.000 nits, o dispositivo chega à MEO por 599 € na versão de 512 GB, oferecendo resistência IP69 e integração nativa com o ecossistema Apple.

A HONOR acaba de reforçar a sua presença no mercado nacional com o lançamento da série HONOR 600. Este novo smartphone, que se posiciona num segmento de gama média premium, procura quebrar as barreiras tradicionais da sua categoria ao integrar tecnologias que, até agora, eram exclusivas de modelos topo de gama, especialmente no que toca à criação de conteúdos e à resistência do hardware.

Criatividade potenciada por IA em todos os campos

O grande destaque desta nova aposta recai sobre o sistema Imagem em Vídeo 2.0 com IA. Pela primeira vez no setor, a marca introduz um modelo unificado que permite gerar e editar vídeo de forma contínua. Através de instruções em linguagem natural, os utilizadores podem transformar até três fotografias em clips cinematográficos de 8 segundos.

A fotografia não fica atrás, herdando o sensor de 200 MP que já é imagem de marca da marca, mas agora otimizado para cenários de baixa luminosidade. Com a nova arquitetura AiMAGE e um sensor de 1/1,4 polegadas, a HONOR garante uma sensibilidade à luz 24% superior à geração anterior. Segundo a marca, o dispositivo foi "concebido para uma nova geração de criadores que não querem apenas captar momentos, mas reinterpretá-los criativamente".

Autonomia e resistência sem comprometer design

No campo do hardware, a HONOR conseguiu um feito notável: integrar uma bateria de 6.400 mAh num corpo fino e elegante. Este componente garante até dois dias de utilização e foi projetado para manter a sua eficiência durante cinco anos. O carregamento rápido de 80W é complementado pela curiosa capacidade de carregamento reverso de 27W, compatível inclusive com dispositivos iPhone.

A durabilidade é outro pilar central, apresentando as certificações IP68 e IP69, o que confere proteção total contra água e poeira, além de uma certificação de cinco estrelas da SGS para resistência a quedas. O ecrã de 6,57 polegadas surpreende também pelo brilho extremo, atingindo uns impressionantes 8.000 nits, garantindo visibilidade total mesmo sob luz solar direta.

Integração com ecossistema Apple e disponibilidade

Numa jogada estratégica para atrair utilizadores de diferentes plataformas, o HONOR 600 oferece uma integração profunda com o ecossistema Apple, permitindo a partilha de ficheiros e notificações com iPhone, Mac e até o suporte para Apple Watch.

O HONOR 600 chega a Portugal nas cores Laranja e Preto. No período de lançamento, a versão de 8GB + 512GB estará disponível na MEO com um preço promocional de 599 €, face ao valor recomendado de 649 €. Com o Snapdragon 7 Gen 4 ao leme, este dispositivo promete um desempenho sólido tanto em produtividade como em gaming.