Google traz mudança no Android 17 com novidade que os utilizadores agradecem

A Google tem o desenvolvimento do Android 17 a seguir a bom ritmo. Aproveitou a I/O para revelar ainda mais do que prepara, nas muitas sessões que teve. Numa delas revelou que se parepara para uma mudança radical. Vai acabar com a reprdução de áudio em segundo plano para todas as app. Os utilizadores certamente agradecem.

Google traz mudança importante no Android 17

O Android 17 introduz novas restrições para impedir que as aplicações reproduzam áudio em segundo plano de forma descontrolada, reduzindo sons inesperados e melhorando a estabilidade do sistema. O próximo sistema operativo Android 17 introduzirá uma mudança significativa na forma como as aplicações lidam com o áudio em segundo plano.

O objetivo é evitar aqueles momentos irritantes em que o seu telefone começa a reproduzir som inesperadamente, mesmo quando não está a utilizar a aplicação ativamente. A nova funcionalidade foi explicada pela Google durante uma sessão para programadores no Google I/O 2026, onde foi detalhada uma nova política. Este sistema torna mais rigorosas as regras para qualquer aplicação que tente reproduzir áudio, solicitar o foco sonoro ou modificar o volume enquanto não está em primeiro plano.

Com o Android 17, as aplicações só poderão reproduzir áudio se estiverem em utilização ativa ou se implementarem serviços autorizados em primeiro plano. Isto inclui aplicações como leitores de música, aplicações de navegação e aplicações de chamadas, que continuarão a funcionar normalmente desde que utilizem os sistemas recomendados pelo Android.

Acaba de vez com o áudio em segundo plano

A alteração afeta particularmente as aplicações que, em versões anteriores, podiam iniciar a reprodução em segundo plano sem interação direta do utilizador. Segundo a Google, isto já causou erros no passado, como a retoma do áudio horas depois ou sons inesperados após falhas do sistema.

Se uma aplicação não estiver em conformidade com estas novas regras, o sistema operativo poderá bloquear a reprodução de áudio sem apresentar necessariamente uma mensagem de erro. Isto significa que as aplicações mal otimizadas podem deixar de funcionar corretamente em segundo plano sem um aviso claro para o utilizador.

Apesar destas restrições, a Google confirmou que as aplicações de uso comum não deverão ser afetadas. Os serviços de streaming de música, podcasts, chamadas e navegação continuarão a funcionar normalmente, desde que utilizem os mecanismos oficiais do sistema. Foi também esclarecido que as funções críticas, como alarmes e temporizadores, não estão incluídas nestas limitações, pelo que continuarão a funcionar como antes.