O segmento dos smartphones todo-terreno tem o seu público muito específico, não apenas associado a trabalhos menos limpos ou de maior risco físico, mas também aos mais aventureiros. No entanto, estes também são consumidores exigentes. A Blackview, neste segmento, é sem dúvida uma das marcas que melhor tem sido capaz de responder a estas exigências a preços mais justos.

Agora assistimos ao lançamento de um novo modelo, o Blackview BV9900 Pro que, além da câmara térmica, ainda permite gravação de vídeo em 4K.

Blackview BV9900 Pro a 4K

Os smartphones todo-terro, ou rugged phones, por norma carecem das mais recentes tecnologias e tendem a ter preços bastante elevados. No entanto, há marcas que têm contribuído para mudar esse paradigma e Blackview é uma delas.

O seu mais recente lançamento é um bom exemplo disso. O Blackview BV9900 Pro segue a linha que a marca já havia lançado com inclusão de uma câmara térmica. Mas mais que isso, permite já fazer gravação de vídeo em 4K a 30fps.

O smartphone Blackview BV9900 Pro apresenta as principais características do BV9900, mas o que o distingue é essencialmente é mesmo o sensor de imagem térmico FLIR que já havia sido lançado no modelo BV9800 Pro. Além disso, inclui ainda mais três câmaras na traseira, nomeadamente, um sensor Sony de 48 MP, que permite a gravação a 4K, e mais dois de 5 MP e 2 MP.

A câmara térmica poderá ser útil para encontrar anomalias de temperatura, medir valores de temperatura de objetos, detetar problemas de isolamento, inspecionar máquinas ou, simplesmente, explorar o mundo.

Sendo um modelo robusto, vem com certificados IP68, IP69K, MIL-STD-810G, de resistência a água e poeira, jatos de água e ainda grandes variações de temperatura, respetivamente.

O processador que o equipa é o Helio P90 da Mediatek e oferece 8 GB de RAM. Além disso, disponibiliza 256 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão para cartão microSD. O sistema operativo que integra é o Android 9.0. Resta referir que o ecrã é de 5,84″ com resolução FullHD.

O smartphone pode agora se adquirido por cerca de 400 €, por tempo limitado.

