Descarregar filmes da Netflix para ver offline? Isso vai acabar no Windows

A Netflix tem trazido muitas novidades para os seus utilizadores, a maioria úteis e bem recebidas. Isso vai agora ser alterado, graças a uma simples atualização da app dedicada ao Windows. Esta perderá em breve a possibilidade de descarregar filmes da Netflix.

A Netflix estará a preparar grandes mudanças para a sua app dedicada ao Windows, quer o 10, quer o 11. É uma alteração que não era esperada e que certamente não irá deixar os utilizadores satisfeitos com o que será mudado nesta proposta.

Esta novidade está já a ser anunciada dentro desta app e muitos utilizadores já começaram a reportar a mudança, de forma pouco satisfeita. As notificações informam os utilizadores que numa próxima atualização da app vários pontos vão mudar e as alterações vão ser grandes.

A maior mudança reportada é que após esta atualização, a app dedicada ao Windows deixará de poder descarregar filmes e programas de TV da Netflix. Estas deixam assim de ficar disponíveis no PC para uma visualização offline.

Essa mudança também é confirmada por uma página de suporte da Netflix para a app dedicada ao Windows. A nova versão adicionará alguns recursos, incluindo “compatibilidade com transmissão de eventos em direto, uma maior qualidade de streaming, compatibilidade com planos com anúncios e muito mais”.

Ao mesmo tempo, e também nessa mesma página, é revelada a mudança que maior impacto irá ter na versão dedicada ao Windows. A Netflix revela aqui que "embora deixe de ser possível fazer transferências, continuará a poder ver séries de televisão e filmes offline em dispositivos móveis compatíveis".

A Netflix não revela a razão por que toma esta decisão de terminar com a possibilidade de descarregar filmes e séries para ver offline. Esta será certamente uma funcionalidade que muitos usavam quando estavam em viagem. A alternativa é mesmo a utilização de outros dispositivos, que ainda se mantêm suportados.