Microsoft volta a insistir com utilizadores para que Edge seja browser padrão do Windows 11

A diferença entre o Edge e o Chrome vai muito para além do que estes browsers oferecem. É já algo que está incutido nos utilizadores e que dificilmente irá mudar no futuro. Ainda assim, a Microsoft quer o seu browser a ser o padrão do Windows e lançou uma nova campanha no Windows 11 para os utilizadores mudarem.

Mesmo sendo o browser oficial do Windows 11, e de outras versões, o Edge não é ainda a escolha mais óbvia para os utilizadores. Estes preferem a proposta da Google, que domina o mercado, com integrações com os seus serviços e com uma sincronização completa.

A Microsoft tem tentado contrariar este domínio da Internet e apostado em campanhas para atrair os utilizadores. Quer que estes mudem para o Edge e usem as suas funcionalidades para navegar na Internet.

Estas campanhas nem sempre são do agrado dos utilizadores, até porque são agressivas e procuram forçar a mudança. Uma nova foi iniciada e quer que o Edge passe a ser o browser padrão do Windows 11. Para isso apresenta agora um banner 3D a um lote de utilizadores. Em breve, será alargado a muitos mais.

Este surge quando o Edge é aberto e não está definido como o padrão do Windows 11. A proposta apresentada quer levar o utilizador a fazer a alteração, usando como argumentos a segurança online que oferece graças às ferramentas integradas. Estas vão manter o utilizador seguro e os seus dados de navegação privados.

Ao aceitar, o utilizador é encaminhado para as definições do sistema, onde terá apenas de alterar a opção para o browser escolhido. Esta é a forma normal que a Microsoft usa nestes casos, algo que muitas vezes tenta bloquear com outras propostas.

Por agora, este browser 3D não tem um impacto negativo nos utilizadores. Dado que está dentro do Edge e é mostrado apenas em situações pontuais, o seu alcance é também menor. Esta é uma tática que a Microsoft já usou no passado e com resultados certamente bem longe do esperado.