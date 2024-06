Haven: Forge Friendships to Save the World, história de amizade

A Unleashed Games revelou recentemente um novo trailer para Haven: Forge Friendships to Save the World que, apesar de ainda se encontrar em desenvolvimento, já apresenta muito bom aspecto. Venham ver mais...

Haven: Forge Friendships to Save the World é um RPG cooperativo inovador no qual os jogadores forjam amizades e unir-se para combater a escuridão que se aproxima.

O jogo decorre num ambiente de fantasia e incentiva o jogadores ao trabalho em equipa e à criação de um espirito de comunidade, com mecânicas pouco complexas de sobrevivência, ao mesmo tempo que bebe inspiração de RPG da “velha guarda” como EverQuest ou World of Warcraft.

A história de Haven, indica-nos que a realidade foi despedaçada por uma magia negra e caótica. A corrupção negra e sombria consumiu tudo o que conhecíamos e cabe aos jogadores e amigos, trabalharem em conjunto para reconstruir Haven. Talvez, ao longo do caminho, os jogadores encontrem mais amigos e forjem mais amizades para salvar este mundo mágico e belo.

Haven conta com a vocalização a cargo de Cissy Jones (Firewatch, Life is Strange, Baldur’s Gate III, Starfield, por exemplo), a composição da violinista Kelly G. Jeppesen, a Unleashed Games Haven: Forge Friendships to Save the World e com o apoio do compositor Russell Brower (World of Warcraft, Starcraft II, Diablo III).

"Conheci a Irena quando trabalhamos juntas na Blizzard e estou encantada com o fato de tanto do nosso trabalho na altura ter crescido e ter sido transcrito na visão de Haven o que realmente me levou a entrar na equipa e ajudar com a minha contribuição em som e música”, diz Brower.

Haven: Forge Friendships to Save the World será lançado em breve para PC, Mac e Mobile.