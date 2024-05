O Android 15 já pode ser usado nestes smartphones da Nothing e da OnePlus

Ainda estamos a alguns meses de conhecer a versão final do Android 15, mas a Google e os seus parceiros continuam a desenvolver e testar este sistema. Depois dos testes focados nos Pixel, surgem agora novos smartphones suportados. Ainda não é uma disponibilização geral, mas alguns equipamentos da Nothing e da OnePlus recebem agora a versão de testes.

A Google tem o Android 15 a ser preparado a grande velocidade. Esta atualização do sistema dedicado aos smartphones é ainda um exclusivo dos Pixel, mas a gigante das pesquisas quer abrir os testes a mais fabricantes, para assim abranger mais plataformas. A Nothing e a OnePlus abriram agora os testes e alguns modelos são já suportados.

Nothing já tem versão de testes do Android 15

Não é anormal a Nothing estar presente nos primeiros testes das novas versões do Android. A empresa de Carl Pei tem nos seus smartphones uma versão quase pura deste sistema e desenvolver a sua personalização própria desde o início. Assim, é normal surgir agora o Android 15 de testes para o Nothing Phone (2a).

Quem quiser testar já esta versão tem de a carregar diretamente, fazendo um reset ao equipamento. Todas as informações estão disponíveis nos fóruns da marca e há ainda alguns problemas que precisam de ser tratados. A lista não é grande, mas pode trazer alguns problemas básicos.

OnePlus também tem sistema da Google em testes

Outra marca que parece apostar já no Android 15 é a OnePlus. A marca apresentou a sua primeira versão de testes para os seus OnePlus 12 and OnePlus Open. Esta é uma versão baseada já na beta 1 deste sistema e que tem ainda de ser melhorada com novidades e com a correção de alguns problemas.

É também através dos fóruns da marca que podem encontrar toda a informação que necessitam para testar o Android 15. Também neste caso existem alguns problemas bem identificados, mas que devem ser resolvidos em breve. Assim, que depende do OxygenOS deve ter alguma calma na utilização desta versão.

Espera-se que a Google revele mais sobre o Android 15 nos próximos dias da I/O. Espera-se uma nova versão, com novidades e com a correção de alguns problemas já identificados. Quanto à versão final, deverá se no final do verão que esta deverá ser lançada.