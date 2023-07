O Opera tem-se mostrado um browser que se sabe adaptar e dar aos utilizadores novidades que o elevam a um patamar onde a concorrência não está. Isto tem sido visto com as novas versões e até novas propostas. Uma dessas ofertas é agora um caso de sucesso, com o Opera Aria a estar a ser já usado por 1 milhão de utilizadores.

Com toda o interesse que tem havido em torno da IA e até do ChatGPT, é natural que os utilizadores o queiram ter no browser. É uma das formas mais simples de usar esta novidade, estando sempre à distância de um clique.

Se a Microsoft já o conseguiu com o Edge e o Bing Chat, há também o Opera Aria, que muda esta abordagem. Não depende de um modelo de linguagem local e, em vez disso, a Opera uniu-se à OpenAI para alavancar a tecnologia GPT. O GPT é o modelo usado pelo ChatGPT e é amplamente visto como o modelo de linguagem que deu início à revolução generativa da IA.

A Opera anunciou agora que a sua ferramenta nativa de IA dentro do seu browser, o Opera Aria, ultrapassou uma meta importante. Cativou já milhão de utilizadores desde o lançamento. A empresa lançou a sua ferramenta AI em maio e a disponibilizou para todos no Android no final de junho.

Embora o Aria use o modelo de linguagem GPT, ele tem algumas vantagens. Em primeiro lugar, é integrado no browser. No Android isso significa uma experiência mais nativa do que o site ChatGPT. Por fim, é capaz de obter informações da Internet para potencializar os resultados que oferece aos utilizadores.

Este valor agora atingido mostra que por um lado os utilizadores confiam no Opera para navegar na Internet e dar-lhe respostas. Por outro lado, mostra também como a vontade de testar e usar o GPT leva a que a sua presença no browser é quase um requisito nos dias de hoje.

Agora que o ChatGPT está a chegar ao Android, depois de ter já presença no iOS, será interessante ver qual das propostas ganha uma maior tração. Se uma app dedicada é normalmente o ideal, a integração no browser, mesmo nas plataformas móveis, é algo que torna ainda mais simples a sua utilização.