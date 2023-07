O Opera GX, bem como outras propostas desta empresa, tem mudado o panorama no mercado dos browsers. Trazem melhorias e novidades que tornam estas propostas mais simples de usar e mostram há ainda muito a inova na Internet. A mais recente prova disso veio na forma como o histórico do browser é tratado no Opera GX.

Opera GX tem a solução perfeita

O Opera GX é uma proposta dedicada a todos os gamers e traz um conjunto de ferramentas especialmente dedicadas. Não pretende dominar o mercado dos browsers, mas quer ser a escolha óbvia para todos os que procuram uma proposta alternativa e que funciona como pretendido.

Com muitas ferramentas apresentadas desde o seu lançamento, tem mostrado como qualquer browser pode crescer, evoluir e melhorar. A mais recente novidade deste browser veio agora com uma mudança como o histórico deste browser funciona, garantindo que não é acedido por ninguém sem o controlo do utilizador

Histórico de navegação fica protegido

Do que é descrito, O Fake My History do Opera GX pode ser configurado para apagar o histórico do browser e substituí-lo por uma seleção "higienizada" de endereços após 14 dias de inatividade do utilizador de maneira automática. O recurso também pode ser acionado manualmente para entrar em ação de forma imediata e substituir o histórico de navegação.

A ideia base para esta nova opção de eliminação automática após duas semanas de inatividade é proteger a reputação do utilizador "após a sua morte". A empresa refere ainda que será usada quando o utilizador decide mudar e usar outro browser para navegar na Internet.

Um browser que inova em todos os sentidos

O Fake My History troca os endereços visitados por URLs de pesquisas como "oportunidades de trabalho voluntário". Há ainda outras propostas como "cursos online grátis para crescimento pessoal", "como incentivar a votação na minha comunidade" e "como construir uma casa para pássaros".

Esta opção está já disponível e pode ser usada de imediato. Os utilizadores podem assim garantir que o seu histórico está protegido e que não existem problemas mais tarde, quer o utilizador desapareça ou simplesmente deixe o seu Opera GX para usar outras propostas.