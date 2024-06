Chrome está muito mais rápido e a Google explica como isso foi possível

Ainda que seja o browser mais usado na Internet, o Chrome tem muitos problemas de desempenho. Ao longo dos anos têm-se tornado uma proposta que consome cada vez mais recursos, sem retornar ao utilizador essa capacidade. Agora, segundo a Google, o Chrome está muito melhor e é o browser mais rápido da Internet.

Chrome está muito mais rápido

Google Chrome está disponível há mais de 15 anos, é, hoje, o browser mais rápido da Internet. Isso é revelado nos atuais testes de velocidade dos browsers, que também refletem que, desde setembro passado, o Chrome também aumentou a sua velocidade em até 72%. Este é um número muito elevado se for tomado em conta que os outros browsers anteriormente não tinham a sua velocidade visível nas medições.

Essas medições são feitas com o Speedometer 3, uma ferramenta web criada pelas equipas de vários browsers. Está em operação há menos de um ano, após ter substituído o Speedometer 2, mas neste período a Google tem sido a empresa que mais se esforçou para aumentar a velocidade do seu browser, sendo o mais rápido atualmente, e também aquele que mais aumentou a sua velocidade no último ano.

Estes dados acontecem porque a velocidade sempre foi uma das grandes premissas do Google Chrome para aparecer melhor face à sua concorrência. Aqui temos o Firefox, que também deu passos importantes no ano passado.

Google explica como isso foi possível

Existem outros aspetos que muitos utilizadores também consideram importantes e que são importantes. Falamos da a quantidade de RAM consumida, onde brilham navegadores como Opera ou Safari, o uso de IA, onde o Edge posiciona o Copilot, ou a segurança, onde se destacam browsers como o Tor.

Para este desempenho apresentado pelo Chrome, destacam-se alguns pontos importantes apontados pela Google. A gigante das pesquisas apontou como tendo trabalhado na otimização das cargas de trabalho, a escolha do código certo para se focar e a melhoria do processamento do lixo gerado.

Este novo desempenho do Chrome é importante para todos os utilizadores, em especial os que assentam neste browser o seu foco. É um trabalho que tem sido feito ao longo do tempo e que agora é quantificado, mostrando como resulta num desempenho ainda melhor e num browser ainda mais rápido.