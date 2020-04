Mais problemas com o Xiaomi Mi A3! Atualização volta a ser retirada do ar

Lançado em julho de 2019, o Xiaomi Mi A3 tem sido uma das armas da marca chinesa para conseguir cativar o mercado, com argumentos únicos. Alia hardware com provas dadas a um preço que está numa gama aceitável.

A estes argumentos une a presença do Android One, que se esperava ser simples de atualizar neste smartphone. A verdade é que com o Android 10 esta simplicidade simplesmente não aconteceu. Pela terceira vez, a atualização foi lançada e retirada, por problemas.

Xiaomi não consegue acertar com esta atualização

São já demasiadas as vezes em que a atualização para o Android 10 é lançada para o Mi A3. De todas as vezes esta versão foi tornada pública para depois ser retirada alguns dias depois, devido aos muitos problemas que os utilizadores reportam.

Na passada semana, a Xiaomi voltou a tornar pública uma atualização para este smartphone, onde voltou a incluir o Android 10 como novidade. A verdade é que quem a instalou continuou a ter presente os mesmos problemas anteriores, revelando que algo não estava correto.

Novos problemas no Mi A3

Para além destes, tudo apontava para que esta atualização não fosse realmente o que muitos esperavam. Na descrição indicava a sempre bem-vinda atualização de segurança de abril do Android, algo que ia contra o que era esperado por todos.

Assim, e tal como muitos vaticinaram de imediato, a Xiaomi voltou a ver-se obrigada a retirar esta atualização do ar. Deixa assim de estar disponível para instalação, desta vez com novos problemas para os utilizadores que a instalaram.

Ainda não é desta que o Android 10 fica disponível

Os relatos são muitos e dão conta de problemas bem identificados Estes apontam para reinícios aleatórios, consumos excessivos de bateria ou problemas com o leitor de impressões digitais. Há ainda indicações de falhas na câmara, atrasos na interface e desempenho abaixo do esperado.

Por todas estas razões, a decisão de tornar inacessível a atualização parece mesmo a mais lógica. O que os utilizadores esperavam mesmo era a chegada a versão final desta atualização para que de uma vez por todas o Android 10 pudesse ser usado no Xiaomi Mi A3.