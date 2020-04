E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos dos problemas de segurança da plataforma Zoom, de vários desenvolvimentos na ciência relacionados com o COVID-19, de novos produtos Xiaomi, e muito mais.

A plataforma de videoconferências Zoom é uma das mais populares e também uma das mais completas. No entanto, os sucessivos problemas de segurança revelados têm vindo a estragar a reputação desta plataforma. Os responsáveis já vieram anunciar que todas as vulnerabilidades estão a ser tratadas, mas será que este anúncio vem tarde?

De acordo com algumas informações, há já escolas que começaram a deixar de usar o Zoom! A escolha recai agora sobre o Teams da Microsoft.

A pandemia está a mudar as regras da sociedade e está a obrigar os países a olhar para o futuro de uma forma completamente nova. Como resultado, este é o momento que tem desafiado a criatividade das empresas a um nível nunca visto. Um caso pragmático é o de uma companha aérea escocesa. A empresa está a transformar os seus aviões para transportar pacientes COVID-19.

A Loganair está a trabalhar com o Serviço de Ambulância Escocês para converter a sua aeronave Twin Otter numa ambulância voadora para transportar pacientes com coronavírus.

Apesar de o mercado, atualmente, ter uma variedade de produtos como não há memória, há um aspeto que os consumidores valorizam acima de tudo, que é a autonomia. Então dos lados da Xiaomi surge agora o incrível Haylou Solar, um smartwatch que é capaz de aguentar até um mês de bateria.

A Xiaomi continua a apostar em fazer a diferença e a trazer equipamentos com a utilidade que mais é procurada em determinado momento.

Apesar de estarmos numa época onde o desfrutar de um carro elétrico não é de todo aconselhado, a verdade é que a vida continua. O mercado automóvel não tem parado de criar e produzir novas ofertas. Um desses exemplos é a Mercedes, que continua a apostar neste segmento. Ano passado a marca alemã introduziu o Mercedes-Benz EQS AMG que foi apresentado como tendo um par de motores elétricos capazes de atingir até 350 kilowatts (470 cv) de potência.

Agora, segundo algumas informações, a empresa automóvel germânica está supostamente a produzir uma versão ainda com mais potência, um elétrico que pode ter mais de 600 cv.

O mundo não estava totalmente preparado para a COVID-19. No entanto, a resposta rápida da humanidade tem sido incrível e há projetos a nascer que são fantásticos. Portugal tem cerca de 1200 ventiladores em hospitais, mas quantos mais… melhor.

Investigadores da Universidade do Porto criaram recentemente o PNEUMA, um ventilador de baixo para combate ao novo coronavírus.

Não era esperado, mas também já sabemos que as marcas estão a lutar com um mercado de pernas para o ar. Assim, foi com agradável surpresa que vimos as primeiras imagens do DualSense. Este será o comando sem fios que irá acompanhar a PlayStation 5.

Conforme foram acompanhando, a Internet lançou vários rumores sobre este dispositivo. Estiveram perto, mas não acertaram. É substancialmente mais agradável que os modelos dos rumores.

A Xiaomi lançou recentemente uma nova versão dos seus Airdots, os Xiaomi Air 2S. Estes earbuds, com design inspirado nos Airpods da Apple, vêm agora com nova tecnologia e com uma autonomia ainda maior.

Conheça melhor os Xiaomi Air 2S.

São cada vez mais os rumores que referem o lançamento do novo smartphone low-cost da Apple. Segundo alguns dos analistas que seguem a marca, o novo iPhone 9, ou iPhone SE 2, será apresentado entre os dias 14 e 15 deste mês. A Apple deu já várias pistas em como tem a “máquina” a produzir e que quer fazer os lançamentos. Apesar desta pandemia, o mercado da empresa de Cupertino já começou e deverá trazer novidades.

A empresa está cada vez mais ativa, pelo menos para o exterior, e depois dos novos MacBook Air e do iPad Pro 2020 deverá sair um iPhone.

O OnePlus 8 faz parte do conjunto de smartphones mais aguardados pelos consumidores, tal como já demos a conhecer aqui.

Já não falta muito para ser apresentado ao público, mas já foram divulgadas as primeiras fotografias captadas pela versão Pro do equipamento da marca chinesa.

O Edge é, para muitos, o browser do momento. A Microsoft apostou de forma séria na renovação completa deste elemento essencial do Windows 10 e o resultado começa agora a ser visto. Este tem tido uma adopção única e que revela a sua posição.

Depois de muitas vitórias em muitas áreas, o Edge conseguiu mais uma, que o coloca numa posição de destaque. Derrubou toda a concorrência e é agora o único browser do mercado a ter uma pontuação máxima num dos mais exigentes testes.

A Xiaomi continua a sua caminhada e nem mesmo a pandemia a detém de apresentar novos smartphones ao mercado. Um dos próximos poderá ser mesmo a versão Lite do Xiaomi Mi Note 10, modelo lançado em novembro do ano passado.

O Xiaomi Mi Note 10 Lite é uma certeza e já se sabem algumas das suas características.

O Dacia Spring Electric será o primeiro carro elétrico da Dacia. Esta marca romena, que faz parte do grupo Renault, quer colocar a sua marca neste novo segmento automóvel já no próximo ano. Segundo o que já se conhece deste carro, será um veículo simples, robusto e sem emissões.

Um dos trunfos da Dacia é colocar no mercado carros baratos e pode ser o seu maior trunfo nos elétricos.

Para alem da aposta que tem feito nos smartphones e nos portáteis, a Huawei tem também um foco grande no mercado dos smartwatches. As suas propostas são clássicas e próximas do que é um relógio tradicional.

Claro que isso limita-se apenas à forma destes smartwatches, pois concentra neles muita tecnologia. Com o seu SoC A1, trouxe muitas novidades a esta área, melhorando a sua oferta. Agora, e numa simples atualização, o Watch GT 2 consegue medir a saturação de oxigénio do sangue (SpO2).