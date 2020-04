Xiaomi Mi Note 10 Lite está quase a chegar ao mercado

A Xiaomi continua a sua caminhada e nem mesmo a pandemia a detém de apresentar novos smartphones ao mercado. Um dos próximos poderá ser mesmo a versão Lite do Xiaomi Mi Note 10, modelo lançado em novembro do ano passado.

O Xiaomi Mi Note 10 Lite é uma certeza e já se sabem algumas das suas características.

Mi Note 10 Lite, o próximo smartphone Xiaomi

Foi no passado mês de março que passou pela certificação da FCC um modelo de smartphone da Xiaomi, revelando algumas especificações.

Algumas delas são partilhadas com o Mi Note 10. Ecrã, bateria e processador são apenas algumas delas. Em contrecto, o modelo Lite deste smartphone chegará ao mercado com um processador Snapdragon 730G, um ecrã de 6,47 polegadas, com tecnologia AMOLED e uma resolução FullHD+. Já a bateria será de 5260 mAh com tecnologia de carregamento rápido de 30 W.

No entanto, existirão diferenças, principalmente ao nível da fotografia. O modelo Lite terá também um módulo de 5 câmaras, no entanto, não contará com o sensor de 108 MP. Neste caso, será composto por cinco câmaras de, sendo elas de 8 + 5 + 64 + 8 + 2 MP. Além disso, não contará com o foco automático a laser. Não se sabe ainda, mas é expectável que também grave vídeo a 2160p a 30fps.

Relativamente ao sistema operativo, este smartphone virá equipado com Android 10 e, evidentemente, com a sua interface de utilizador MIUI 11, que está presente em cada vez mais smartphones da marca chinesa.

Deverá chegar nas próximas semanas

O modelo Lite, código de modelo M2002F4LG, foi agora certificado pelo NBTC da Tailândia.

O documento (em tailandês) revela então, especificamente, que se trata da certificação do modelo Mi Note 10 Lite. Este facto, sugere que o seu lançamento esteja para breve, no entanto, a Xiaomi ainda não revelou qualquer informação de forma oficial.