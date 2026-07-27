Galaxy Z Fold8 chega com vantagens que a Apple terá dificuldade em igualar

O Samsung Galaxy Z Fold8 já foi oficialmente apresentado e surge como um dos dobráveis mais completos do mercado. Enquanto a Apple prepara a estreia do muito aguardado iPhone Fold Ultra, há várias características do novo modelo da Samsung que poderão ser difíceis de superar.

Ferramentas criadas a pensar nos criadores de conteúdo

A Samsung tem investido cada vez mais em funcionalidades direcionadas para quem produz conteúdos para redes sociais, e o Galaxy Z Fold8 reforça essa estratégia.

Entre as novidades destaca-se a funcionalidade My Fan Cam, que utiliza inteligência artificial (IA) para acompanhar automaticamente um determinado sujeito durante uma gravação na horizontal.

Posteriormente, o sistema gera um vídeo em formato vertical, pronto para ser publicado em plataformas como Instagram, TikTok ou YouTube Shorts.

Além desta funcionalidade, o equipamento inclui um vasto conjunto de ferramentas de edição de imagem suportadas pelo Galaxy AI e pelo Gemini, o que facilita a criação e o tratamento de fotografias e vídeos diretamente no smartphone.

Embora o módulo fotográfico não seja o mais poderoso do mercado, estas soluções de software ajudam a compensar essa limitação e tornam o dispositivo mais apelativo para criadores de conteúdo.

Gemini integrado desde o primeiro momento no Galaxy Z Fold8

A IA continua a ser uma área onde a Apple procura recuperar terreno, enquanto a parceria entre a Samsung e a Google permite oferecer uma experiência bastante completa logo desde a configuração inicial.

No Galaxy Z Fold8, o Gemini está disponível de origem e permite executar ações entre diferentes aplicações, responder a pedidos complexos e auxiliar em várias tarefas do dia a dia de forma bastante mais avançada do que as atuais soluções da Apple.

Os compradores beneficiam ainda de seis meses gratuitos do plano Google AI Pro, que inclui acesso a funcionalidades premium, espaço adicional na cloud e outras ferramentas destinadas à produtividade e criatividade.

Outro destaque é a presença do Gemini Notebook, anteriormente conhecido como NotebookLM, que chega pré-instalado no equipamento e amplia ainda mais as capacidades da plataforma de IA da Google.

Um dos dobráveis mais finos do mercado

A Samsung continua a aperfeiçoar o design dos seus smartphones dobráveis e o Galaxy Z Fold8 é um bom exemplo dessa evolução.

Quando fechado, apresenta apenas 9,7 milímetros de espessura. Aberto, esse valor reduz-se para uns impressionantes 4,5 milímetros. O peso também merece destaque, ficando nos 201 gramas.

Ainda não são conhecidas as dimensões oficiais do futuro iPhone Fold Ultra, mas a Apple terá uma tarefa complicada se pretender ultrapassar estes números.

Um vinco praticamente impercetível

Um dos aspetos mais criticados nos smartphones dobráveis continua a ser a marca deixada pela dobradiça no ecrã. No Galaxy Z Fold8, a Samsung reduziu esse problema graças à nova tecnologia Flex Titanium.

A utilização de componentes em titânio permitiu desenvolver uma dobradiça mais resistente e um vinco bastante menos visível, sobretudo quando o equipamento é novo.

Ainda será necessário verificar como esta solução se comporta após vários meses de utilização, mas a fabricante sul-coreana já demonstrou nos últimos anos uma evolução consistente neste campo.

Curiosamente, a Samsung Display é também responsável pelo fabrico dos ecrãs flexíveis que deverão equipar o futuro dobrável da Apple, pelo que o iPhone Fold Ultra poderá aproximar-se bastante deste desempenho.

Hardware preparado para produtividade e multitarefa no Galaxy Z Fold8

O Galaxy Z Fold8 foi concebido para utilizadores que exigem elevado desempenho e uma experiência de multitarefa sem compromissos.

O equipamento está disponível com configurações entre 12 GB e 16 GB de memória RAM e integra o processador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, que garante potência suficiente para executar várias aplicações em simultâneo e tirar partido do grande ecrã dobrável.

É certo que a Apple também desenvolve processadores extremamente competitivos e espera-se que o futuro iPhone Fold Ultra ofereça um desempenho de elevado nível. Ainda assim, a Samsung parte com uma vantagem importante graças aos vários anos de experiência na otimização do formato dobrável.

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