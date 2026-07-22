Samsung apresenta os seus primeiros óculos inteligentes

A Samsung deu mais um passo para fora do ecrã do smartphone. No Galaxy Unpacked de hoje, realizado em Londres, a marca revelou os seus primeiros óculos inteligentes, levando a Inteligência Artificial (IA) do seu ecossistema para um acessório que já faz parte do dia a dia de milhões de pessoas.

A estreia da Samsung no mercado dos óculos inteligentes aconteceu com dois modelos pensados para não denunciarem a tecnologia que escondem, ao contrário de muitos wearables que parecem saídos de um laboratório.

Por forma a garantir que cada modelo mantém a assinatura estética de quem o desenhou, a Samsung trabalhou lado a lado com as duas marcas parceiras.

O modelo assinado pela Gentle Monster aposta numa armação preta e fina, com uma linha superior reta que contrasta com curvas suaves na parte inferior, resultando num visual mais arrojado.

Já a proposta da Warby Parker opta por um tom castanho, oferecendo uma forma mais discreta e versátil, adequada ao uso diário em qualquer contexto.

Segundo a Samsung, houve um trabalho cuidado de ajuste em pontos-chave como a testa e as orelhas, para que o conforto não fique comprometido mesmo ao fim de várias horas de utilização.

Os novos óculos inteligentes da Samsung por dentro

A par do design discreto, os óculos integram uma câmara que capta o contexto visual do utilizador, alimentando as funções de IA em tempo real.

Todo o processamento é assegurado pela plataforma Snapdragon AR1 Gen1, escolhida pela eficiência energética e pela gestão térmica adequada a um formato tão compacto.

Em termos de autonomia, a Samsung promete até nove horas de utilização com uma carga completa, podendo estender-se com mais sete cargas completas adicionais através do estojo de transporte.

Gemini integrado

A grande aposta destes óculos está na integração profunda com o Gemini, o assistente de IA da Google, construída sobre a plataforma Android XR. Entre as funcionalidades anunciadas destacam-se:

Resumo e leitura de mensagens , para não ser preciso pegar no telemóvel a cada notificação;

, para não ser preciso pegar no telemóvel a cada notificação; Tradução em tempo real , útil em viagens ou conversas com falantes de outras línguas;

, útil em viagens ou conversas com falantes de outras línguas; Captura de contexto , permitindo fotografar um quadro branco ou os pontos principais de uma reunião e organizar essa informação automaticamente nas Notas Samsung;

, permitindo fotografar um quadro branco ou os pontos principais de uma reunião e organizar essa informação automaticamente nas Notas Samsung; Orientação e navegação baseadas na localização do utilizador;

baseadas na localização do utilizador; Partilha de vídeo em tempo real durante chamadas, mostrando à outra pessoa exatamente o que se está a ver.

A ideia é que a assistência chegue sem interromper o que a pessoa está a fazer, dispensando o gesto constante de desbloquear o telemóvel.

Aliás, a parceria com a Google foi reforçada nas declarações de responsáveis das duas empresas, que sublinharam o objetivo comum de tornar a IA mais natural e presente no quotidiano, sem depender sempre de um ecrã para mediar a interação.

Aposta da Samsung na tecnologia vestível

Com estes óculos inteligentes, a Samsung mostra que o ecossistema Galaxy já não se resume ao smartphone, ao relógio ou aos auriculares.

Ao unir a experiência de duas marcas de moda respeitadas com a IA do Gemini, a empresa procura tornar a tecnologia vestível mais discreta, mais elegante e mais próxima do estilo pessoal de cada utilizador.

Agora, resta apenas saber quando chegarão ao mercado português e a que preço.