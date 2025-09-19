A Google tornou o Chrome mais inteligente com a IA do Gemini

A Google lançou uma atualização para o Chrome que vai mudar a forma como se navega na web. Seguindo os passos da Microsoft, Opera e outras, integrou o Gemini diretamente no seu browser. Agora pode-se interagir com a IA solicitando resumos, fazendo perguntas sobre as páginas visitadas ou até mesmo realizando pesquisas com o Modo IA.

Chrome está um browser mais inteligente com a IA

A Google reinventou o Chrome com a ajuda da IA. Lançou uma nova versão do browser para desktop para Windows e Mac que integra o Gemini como assistente web. Esta versão oferece funcionalidades semelhantes ao Copilot no Edge, embora com uma integração mais robusta com os serviços da Google.

Segundo a empresa, o Gemini no Chrome pode gerar resumos, responder a perguntas e esclarecer conceitos complexos em qualquer página web. Embora esta funcionalidade já esteja disponível em vários browsers, o ponto forte do Gemini é que pode consolidar informações de vários separadores sem que tenha de alternar entre eles. Outra vantagem é que pode ligar-se aos serviços da Google.

O Gemini no Chrome também adota algumas funcionalidades de Recall, para se poder solicitar informações sobre uma página visitada sem ter de aceder ao histórico. Basta fazer uma pergunta em linguagem natural e a IA responderá com uma lista de sites do histórico de navegação, que se podem refinar incluindo mais informações na consulta.

Google usou o Gemini para conseguir este feito

A Google revelou algumas funcionalidades adicionais que serão disponibilizadas no futuro, como a possibilidade de utilizar um agente de navegação para executar tarefas (compras, reservas, etc.). Refere que esta versão do Chrome faz parte de um plano para tornar o browser mais inteligente. O Gemini no Chrome pode ser ativado através de um botão localizado no canto superior direito.

A IA também será integrada noutras áreas, como a proteção contra fraudes e a gestão de palavras-passe e permissões. O Gemini também detetará notificações fraudulentas para que não se aceitem permissões desnecessárias ao navegar na web. Segundo a Google, o Chrome vai utilizar a IA para aprender as preferências e ter em conta a qualidade do site antes de bloquear um pedido. Por fim, o Gemini no Chrome poderá alterar as palavras-passe comprometidas num único passo.

O novo Chrome com Gemini estará disponível para utilizadores de Windows e Mac a partir de agora. O lançamento inicial será nos Estados Unidos, com planos de expansão para outros países nas próximas semanas.