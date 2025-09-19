Casas de banho públicas na China só dão papel após ver publicidade (vídeo)

A China, em certos aspetos pelo menos, começa a assemelhar-se ao mundo distópico de George Orwell, repleto de sistemas de crédito social para controlar o comportamento dos cidadãos. Agora, aparentemente, também pode acrescentar as casas de banho públicas a esta expansão de controlo. Sim, a máquina dispensadora de papel higiénico obriga a ver alguns segundos de publicidade!

Anúncios em troca de papel higiénico

De acordo com uma publicação no Instagram da China Insider, as pessoas em algumas casas de banho públicas têm agora de digitalizar um código QR impresso nos dispensadores de papel higiénico e, em seguida, assistir ao anúncio que surge nos seus smartphones para receber uma pequena porção do papel.

Além disso, se precisar de mais papel higiénico ou simplesmente quiser saltar o processo de ver anúncios, terá de pagar 0,5 Yuan (cerca de 70 cêntimos).

Os responsáveis chineses, no entanto, defendem este mercantilismo declarado como uma medida de prevenção do desperdício, que desincentiva os cidadãos de usarem mais papel higiénico do que o estritamente necessário.

Vigilância e privacidade em risco

Como seria de esperar, os comentários no reel da China Insider contêm inúmeras referências às conotações orwellianas que esta medida evoca.

Claro que esta não é a medida mais extrema que os responsáveis chineses instituíram nos últimos anos para regular o acesso a algo que deveria ser um bem livremente disponível.

Em 2017, o parque do Templo do Céu, em Pequim, chegou mesmo a instalar dispensadores de papel higiénico com tecnologia de reconhecimento facial, levantando sérias questões sobre a privacidade dos utilizadores e a monitorização ubíqua, apoiada pelo Estado.