ChatGPT terá salto gigante? OpenAI planeia duplicar o seu quadro de funcionários

Numa altura em que o setor tecnológico é marcado por despedimentos sucessivos, a OpenAI prepara-se para uma expansão histórica da sua força de trabalho. A gigante da inteligência artificial (IA) quer duplicar o seu pessoal para 8000 funcionários.

Pressão da concorrência como principal catalisador

Contrariando a tendência de austeridade que se tem verificado no ecossistema das big tech, a OpenAI pretende reforçar os seus quadros. De acordo com um relatório recente do Financial Times, a gigante da IA planeia atingir os 8000 funcionários até ao final de 2026. Este número representa quase o dobro do efetivo atual, que se fixa em cerca de 4500 profissionais.

As novas contratações deverão ser distribuídas por diversos departamentos, nomeadamente engenharia, investigação, vendas e desenvolvimento de produto. Um dos destaques deste plano de recrutamento é a procura por especialistas em "embaixadoria técnica" - profissionais focados em auxiliar empresas a tirar o máximo partido das ferramentas de IA da organização.

Esta movimentação é vista como uma tentativa de travar o avanço da Anthropic e do seu chatbot Claude. Dados da Ramp, uma startup de gestão financeira, indicam que os novos compradores de serviços de IA têm agora uma probabilidade 70% superior de optar pela Anthropic em detrimento da OpenAI, o que justifica este investimento agressivo no apoio ao cliente e na expansão comercial.

Expansão da OpenAI no setor privado

Para sustentar este crescimento, a OpenAI tem procurado parcerias de alto perfil. No início deste ano, a empresa captou a atenção do mercado ao celebrar um contrato com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, preenchendo o espaço deixado após um desentendimento público entre a agência federal e a Anthropic.

Paralelamente, a Reuters avançou que a tecnológica está em conversações avançadas com firmas de capital privado, como a Brookfield Asset Management. O objetivo passa pela implementação das suas soluções de IA em diversas empresas que compõem o portefólio destes grupos de investimento, consolidando assim a sua presença no tecido empresarial global.

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