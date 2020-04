COVID-19: Já se podem pedir os dados anonimizados de casos

Depois de muita controvérsia sobre a disponibilização dos números da COVID-19 para investigação, a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou hoje que estes já podem ser solicitados. A Direção-Geral da Saúde (DGS) passou a disponibilizar um formulário online.

Os dados estão disponíveis para a comunidade científica e tecnológica em geral.

A DGS disponibiliza os dados de vigilância epidemiológica no âmbito do surto de COVID-19 em Portugal. Os dados são anonimizados e correspondem aos casos confirmados de COVID-19 notificados através do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE), componente médica. Os dados são atualizados retrospetivamente com uma periodicidade semanal.

Como solicitar dados anonimizados da COVID-19?

Se é investigador e gostaria de solicitar dados, só tem de preencher o formulário que se encontra aqui. Quem solicita pode escolher quais os tipos de dados que pretende. Neste documento pode ver os tipos de variáveis disponíveis e respetiva descrição.

Os dados que a DGS possui provêm do SINAVE e que a “informação a disponibilizar está limitada aos campos de preenchimento dos formulários de notificação e inquérito epidemiológico, excluindo informação biográfica dos casos”, como o nome, a morada ou o contacto telefónico. Até agora, uma pequena parte dos dados tinha sido disponibilizada para modelação estatística a um grupo selecionado de académicos, revela o Público.

