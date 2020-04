Zoom: Escolas começam a banir a plataforma de videoconferências

A plataforma de videoconferências Zoom é uma das mais populares e também uma das mais completas. No entanto, os sucessivos problemas de segurança revelados têm vindo a estragar a reputação desta plataforma. Os responsáveis já vieram anunciar que todas as vulnerabilidades estão a ser tratadas, mas será que este anúncio bem tarde?

De acordo com algumas informações, há já escolas que começaram a deixar de usar o Zoom! A escolha recai agora sobre o Teams da Microsoft.

No mercado existe atualmente uma panóplia de plataformas para reuniões e aulas online. A plataforma Zoom é a mais popular pelos bons e maus motivos. Esta plataforma tem mostrado algumas fragilidades ao nível da segurança e há já mesmo escolas a começarem a usar alternativas.

Segundo informações, alguns agrupamentos de escolas nos EUA estão a banir o Zoom. Destaque para o (grande) agrupamento de Nova Iorque e o condado de Clark, em Nevada. Outros, como o Edmonds School, no estado de Washington, e o Alpine School, em Utah, estão a repensar as suas políticas sobre o uso do Zoom. A alternativa recai, sem surpresas, para a plataforma Teams da Microsoft.

O Zoom é uma das plataformas mais populares para videoconferências. Os cuidados a ter com esta plataforma são muitos e nesse sentido deixamos aqui 5 dicas a ter na utilização da plataforma em teletrabalho.

Depois de informarmos que a app para iOS enviava dados para o Facebook. da existência de um bug para Windows que permite roubar o utilizador e password do sistema, foi recentemente revelado que circulam na internet milhares de gravações “privadas”. De relembrar também que uma vulnerabilidade podia dar acesso à câmara e ao microfone. Referimos também que há milhares de gravações “privadas” do Zoom na internet.., no entanto, este não é um problema apenas da plataforma.

