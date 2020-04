Devido do surto da COVID-19, muitas empresas optaram por trabalhar, e colocar também os seus trabalhadores, a partir de casa. Ou seja, o chamado Teletrabalho.

Apesar de este regime ser uma novidade para muitas pessoas, sejam elas trabalhadores ou gerentes, a verdade é que, neste momento, esta é a dinâmica possível para dar continuidade ao trabalho das entidades empregadoras.

Assim, esta semana, questionamos se deveriam as empresas considerar o teletrabalho mesmo depois do fim desta crise provocada pela pandemia da COVID-19.

Esta é uma guerra em que todos somos chamados a intervir. No Mundo temos mais de um milhão de casos de COVID-19, 70.554 mortes a lamentar e mais de 270.000 pessoas recuperadas.

Já em Portugal, os dados de hoje apontam para 11.730 infetados confirmados, 311 óbitos e 140 recuperados.

Assim, as regras, para grande parte das empresas, é que as funções sejam realizadas em regime de teletrabalho. Mas muitos trabalhadores e chefias estão, pela primeira vez, a ter contacto com ferramentas de videoconferência.

Por um lado há quem esteja a adorar a experiência, por poder estar mais à vontade, sem o stress dos horários e do trânsito, podendo trabalhar com o seu confortável pijama e caneca de café ao lado. No entanto, por sua vez, há também quem esteja farto deste confinamento e deseje, em breve, voltar ao espaço físico das empresas onde trabalha, especialmente quem tem filhos pequenos.

Do que sabemos, a maioria dos nossos leitores está a trabalhar em regime de teletrabalho, como sabemos também que o serviço de videoconferência mais utilizado é o Microsoft Teams.

Agora, na nossa questão desta semana gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre a implementação do teletrabalho mesmo depois da pandemia.

Participe na nossa questão desta semana

Deveriam as empresas considerar o teletrabalho mesmo depois da pandemia? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

